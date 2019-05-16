Найбільший аеропорт Швейцарії змінив написання столиці України
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Один з найзавантаженіших аеропортів Центральної Європи, найбільший міжнародний аеропорт та головний транзитний хаб Швейцарії змінив написання столиці України KyivNotKiev. Про це УНН повідомляє з посиланням на Twitter сторінку МЗС України.
Один з найзавантаженіших аеропортів Центральної Європи, найбільший міжнародний аеропорт та головний транзитний хаб Швейцарії змінив #KyivNotKiev. Щиро дякуємо колегам з посольства України у Берні за успішні результати переговорів, а адміністрації аеропорту за підтримку #CorrectUA", — йдеться у повідомленні.
Зазначимо, 13 травня міжнародний аеропорт Мюнхена та міжнародний аеропорт Франкфурт-на-Майні змінили написання назви столиці України англійською на Kyiv замість Kiev.
Онлайн-кампанія МЗС #CorrectUA за вірне написання англійською назви міст розпочалася у жовтні минулого року.
У жовтні 2018 року головний британський суспільний мовник ВВС почав правильно писати Київ. У листопаді 2018 року один з найбільших аеропортів світу розпочав використовувати назву міста Київ коректно. Відтоді й інші аеропорти почали змінювати написання столиці України — з Kiev на Kyiv.
Один з найзавантаженіших аеропортів Центральної Європи, найбільший міжнародний аеропорт та головний транзитний хаб Швейцарії змінив #KyivNotKiev.
Щиро дякуємо колегам @UKRinCHE за успішні результати переговорів, а адміністрації аеропорту за підтримку #CorrectUA pic.twitter.com/CpJQMe3cMQ