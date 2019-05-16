Крупнейший аэропорт Швейцарии изменил написание столицы Украины

Один из самых загруженных аэропортов Центральной Европы, крупнейший международный аэропорт и главный транзитный хаб Швейцарии изменил #KyivNotKiev. Спасибо коллегам из посольства Украины в Берне за успешные результаты переговоров, а администрации аэропорта за поддержку #CorrectUA", - говорится в сообщении.

Отметим, 13 мая международный аэропорт Мюнхена и международный аэропорт Франкфурт-на-Майне изменили написание названия столицы Украины на английском на Kyiv вместо Kiev.



Онлайн-кампания МИД #CorrectUA за правильное написание на английском названия городов началась в октябре прошлого года.

В октябре 2018 главный британский общественный вещатель ВВС начал правильно писать Киев. В ноябре 2018 года один из крупнейших аэропортов мира начал использовать название города корректно. С тех пор и другие аэропорты начали менять написание столицы Украины - с Kiev на Kyiv.





Один з найзавантаженіших аеропортів Центральної Європи, найбільший міжнародний аеропорт та головний транзитний хаб Швейцарії змінив #KyivNotKiev.



Щиро дякуємо колегам @UKRinCHE за успішні результати переговорів, а адміністрації аеропорту за підтримку #CorrectUA pic.twitter.com/CpJQMe3cMQ