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Крупнейший аэропорт Швейцарии изменил написание столицы Украины

Крупнейший аэропорт Швейцарии изменил написание столицы Украины

Киев  •  УНН

 • 10970 просмотра

КИЕВ. 16 мая. УНН. Один из самых загруженных аэропортов Центральной Европы, крупнейший международный аэропорт и главный транзитный хаб Швейцарии изменил написание столицы Украины KyivNotKiev. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Twitter страницу МИД Украины.

Один из самых загруженных аэропортов Центральной Европы, крупнейший международный аэропорт и главный транзитный хаб Швейцарии изменил #KyivNotKiev. Спасибо коллегам из посольства Украины в Берне за успешные результаты переговоров, а администрации аэропорта за поддержку #CorrectUA", - говорится в сообщении.

Отметим, 13 мая международный аэропорт Мюнхена и международный аэропорт Франкфурт-на-Майне изменили написание названия столицы Украины на английском на Kyiv вместо Kiev.

Онлайн-кампания МИД #CorrectUA за правильное написание на английском названия городов началась в октябре прошлого года.

В октябре 2018 главный британский общественный вещатель ВВС начал правильно писать Киев. В ноябре 2018 года один из крупнейших аэропортов мира начал использовать название города корректно. С тех пор и другие аэропорты начали менять написание столицы Украины - с Kiev на Kyiv.

Один з найзавантаженіших аеропортів Центральної Європи, найбільший міжнародний аеропорт та головний транзитний хаб Швейцарії змінив #KyivNotKiev.

Щиро дякуємо колегам @UKRinCHE за успішні результати переговорів, а адміністрації аеропорту за підтримку #CorrectUA pic.twitter.com/CpJQMe3cMQ

— #CorrectUA (@correctua) 16 мая 2019 г.

Украинские Национальные Новости

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