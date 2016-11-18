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Нові смартфони Nokia з'являться у 2017 році

Нові смартфони Nokia з'являться у 2017 році

Київ • УНН

 • 13845 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. Нові смартфони під брендом фінської Nokia з'являться в 2017 році, передає УНН із посиланням на "Газета.Ru".

Як зазначає ЗМІ, насправді Nokia не має наміру випускати будь-які пристрої під своїм брендом, вона лише виступить як власник бренду і патентів, а також буде стежити за створенням нових телефонів.

Безпосереднім виробництвом буде займатися інша компанія. Раніше повідомлялося, що Nokia оголосила про співпрацю з HMD Global і має намір відновити випуск смартфонів і планшетів під своїм брендом. Ці пристрої будуть працювати під управлінням Android.

У HMD десятирічна ексклюзивна угода про використання бренду Nokia в сегменті мобільних телефонів.

На початку листопада повідомлялося, що Nokia завершила операцію з купівлі франко-американської Alcatel-Lucent за 15,6 млрд євро.

Українські Національні Новини

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