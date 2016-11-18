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15 марта, 19:03 • 108375 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 147779 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 126284 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 119618 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 106419 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102221 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 96098 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Новые смартфоны Nokia появятся в 2017 году

Новые смартфоны Nokia появятся в 2017 году

Киев • УНН

 • 13845 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Новые смартфоны под брендом финской Nokia появятся в 2017 году, передает УНН со ссылкой на "Газета.Ru".

Как отмечает СМИ, на самом деле Nokia не намерена выпускать любые устройства под своим брендом, она только выступит как владелец бренда и патентов, а также будет следить за созданием новых телефонов.

Непосредственным производством будет заниматься другая компания. Ранее сообщалось, что Nokia объявила о сотрудничестве с HMD Global и намерена возобновить выпуск смартфонов и планшетов под своим брендом. Эти устройства будут работать под управлением Android.

У HMD десятилетнее эксклюзивное соглашение об использовании бренда Nokia в сегменте мобильных телефонов.

В начале ноября сообщалось, что Nokia завершила сделку по покупке франко-американской Alcatel-Lucent за 15,6 млрд евро.

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