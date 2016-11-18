Новые смартфоны Nokia появятся в 2017 году
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Новые смартфоны под брендом финской Nokia появятся в 2017 году, передает УНН со ссылкой на "Газета.Ru".
Как отмечает СМИ, на самом деле Nokia не намерена выпускать любые устройства под своим брендом, она только выступит как владелец бренда и патентов, а также будет следить за созданием новых телефонов.
Непосредственным производством будет заниматься другая компания. Ранее сообщалось, что Nokia объявила о сотрудничестве с HMD Global и намерена возобновить выпуск смартфонов и планшетов под своим брендом. Эти устройства будут работать под управлением Android.
У HMD десятилетнее эксклюзивное соглашение об использовании бренда Nokia в сегменте мобильных телефонов.
В начале ноября сообщалось, что Nokia завершила сделку по покупке франко-американской Alcatel-Lucent за 15,6 млрд евро.