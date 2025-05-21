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Нове протистояння у Білому домі? Трамп показав відео про "геноцид білих" президенту ПАР, Рамафоса відповів

Київ • УНН

 • 1790 перегляди

Під час зустрічі Трамп показав Рамафосі відео, що нібито підтверджує "геноцид білих" в ПАР. Рамафоса заперечив це, зазначивши, що більшість жертв злочинів – чорношкірі.

Нове протистояння у Білому домі? Трамп показав відео про "геноцид білих" президенту ПАР, Рамафоса відповів

Очільник Білого дому Дональд Трамп під час зустрічі з президентом Південної Африки Сирілом Рамафосою показв йому відео, яке, на його думку, підтверджує твердження про "геноцид білих" у Південній Африці. Відео транслювалося в Овальному кабінеті, пише УНН з посиланням на CNN.

Звинувачення в геноциді білих в Африці

Трамп, а також декілька членів його адміністрації, включаючи Ілона Маска, який народився в Південній Африці, заявили, що уряд Південної Африки переслідує білу меншину.

Протягом подальшої зустрічі Рамафоса заперечив твердження Трампа про те, що білі південноафриканці страждають від "геноциду" в країні.

"Якби відбувся геноцид фермерів-африканерів, можу посперечатися, що цих трьох джентльменів тут не було б, включаючи мого міністра сільського господарства", – сказав Рамафоса, маючи на увазі білих членів своєї делегації, до якої входили південноафриканські гравці в гольф Ретіф Гусен та Ерні Елс, а також міністр сільського господарства його країни Джон Генрі Стінхейзен. Рамафоса закликав Трампа послухати їх історії і взяти до уваги їх точку зору.

Рамафоса також заперечив твердження Трампа про те, що Південна Африка заохочує вбивства білих фермерів, зазначивши, що більшість жертв убивств – чорношкірі.

"У нашій країні існує злочинність. Люди, яких вбивають, на жаль, внаслідок злочинної діяльності, – це не лише білі люди, більшість із них – чорношкірі", – сказав Рамафоса.

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Після цього Трамп наказав показати лідеру ПАР відео, яке, на його думку, є доказом геноциду білих в Африці.

Відео, яке тривало майже п'ять хвилин, було пізніше опубліковане на акаунті Білого дому в X. Там також стверджується, що це відео показує "докази переслідувань у Південній Африці".

"У нас є тисячі історій про це. У нас є документальні фільми, у нас є новини. Я міг би показати вам кілька речей", – сказав Трамп.

Рамафоса спочатку засміявся, а потім виглядав помітно незручно під час презентації. В якийсь момент він запитав: "Вам сказали, де це?", на що Трамп лише заперечливо похитав головою.

"Я хотів би знати, де це, бо я цього ніколи не бачив", – сказав Рамафоса.

"Це в Південній Африці", – сказав Трамп.

На запитання журналіста, що б він хотів, щоб Рамафоса зробив з тим, що було видно на відео, Трамп відповів: "Я не знаю".

Довідково

Південна Африка не публікує статистику злочинності за расовою ознакою. Дані поліції показують, що 6953 особи було вбито між жовтнем і груднем 2024 року. З них 12 загинули внаслідок нападів на ферми. Лише один був фермером, п’ятеро – мешканцями ферм, а четверо – працівниками.

Доповнення

Президенти ПАР Сиріл Рамафоса і США Дональд Трамп під час зустрічі в Білому домі заявили, що хочуть побачити кінець війни в Україні.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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