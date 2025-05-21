Новое противостояние в Белом доме? Трамп показал видео о "геноциде белых" президенту ЮАР, Рамафоса ответил

$41.490.09
46.650.20
ukenru
Финал Лиги Европы: объявлены стартовые составы "Тоттенхэма" и "МЮ"
18:31 • 1632 просмотра

Финал Лиги Европы: объявлены стартовые составы "Тоттенхэма" и "МЮ"

Эксклюзив
21 мая, 11:37 • 34247 просмотра

Госслужба по этнополитике объяснила, что повлияло на количество нацсообществ в Украине и с какими проблемами они сталкиваются

Эксклюзив
21 мая, 09:43 • 94772 просмотра

Отопительный сезон будет непростым: в Укрэнерго объяснили, почему

Эксклюзив
21 мая, 09:21 • 95683 просмотра

Як технології та системні кроки допомагають зупинити "сірий" імпорт - коментар юристки

Эксклюзив
21 мая, 06:00 • 104999 просмотра

Шашлык без вреда для желудка: как правильно есть и с чем сочетать

21 мая, 05:00 • 228043 просмотра

"Тоттенхэм" - "Манчестер Юнайтед": анонс финала Лиги Европы

Эксклюзив
20 мая, 14:51 • 105397 просмотра

Есть признаки коррупции и злоупотребления: эксперты об институте-двойнике семьи главы “Госзембанка”

Эксклюзив
20 мая, 14:05 • 136917 просмотра

Стабильность гривны и неопределенность доллара: эксперт объяснил, чего ожидать от валютного рынка летом

Эксклюзив
20 мая, 12:52 • 293971 просмотра

путин читает Трампа как "открытую книгу": политолог объяснил, почему меморандум о мире не будет иметь смысла

Эксклюзив
20 мая, 12:13 • 89241 просмотра

Важна ли для украинцев оригинальность техники и легальность поставки в Украине - видеоопрос

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+18°
2м/с
49%
747мм
Популярные новости

В Мадриде застрелили Портнова - Reuters

21 мая, 09:35 • 5278 просмотра

У пограничников отреагировали на данные о незаконном выезде из Украины якобы около 45 тыс. человек

21 мая, 10:41 • 20164 просмотра

Захватчики попали авиабомбой в жилой дом в Харьковской области: пострадали два человека

21 мая, 11:40 • 24012 просмотра

Масштабный пожар на территории Белоцерковской ТЭЦ: спасатели показали кадры с ликвидации

21 мая, 11:46 • 75357 просмотра

Молочная формула выживания: почему будущее украинской фермы начинается с племенного стада

14:12 • 59070 просмотра
публикации

Молочная формула выживания: почему будущее украинской фермы начинается с племенного стада

14:12 • 59532 просмотра

"Тоттенхэм" - "Манчестер Юнайтед": анонс финала Лиги Европы

21 мая, 05:00 • 228045 просмотра

Solidarity Lanes: за три года украинско-европейские "пути солидарности" стали спасательным каналом для экономики Украины

20 мая, 14:33 • 201298 просмотра

путин читает Трампа как "открытую книгу": политолог объяснил, почему меморандум о мире не будет иметь смысла
Эксклюзив

20 мая, 12:52 • 293975 просмотра

Следствие буксует: уже почти полгода отсутствуют активные следственные действия по делу о превышении власти главного юриста НБУ
Эксклюзив

20 мая, 11:15 • 253433 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Марко Рубио

Сирил Рамафоса

Александр Стабб

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Объединенные Арабские Эмираты

Белый дом

Реклама
УНН Lite

Звезда "Дома дракона" получила жесткую оценку актерской игры уже на второй день съемок

21 мая, 08:52 • 115831 просмотра

В шаге от статуса EGOT: Леди Гага получила премию "Эмми", и теперь ей не хватает только последней из престижных наград

21 мая, 07:20 • 140746 просмотра

Семейное дело: Сара Мишель Геллар подтвердила участие детей актеров оригинального сериала "Баффи" в римейке шоу

20 мая, 07:01 • 166796 просмотра

Можно ли задержать фильм на таможне: режиссер Вес Андерсон высмеял идею Трампа о пошлинах на фильмы, снятые за границей

19 мая, 14:25 • 127695 просмотра

Канье Уэст снова в центре скандала: новый альбом рэпера слили в сеть, а деньги пообещали передать музею Холокоста

19 мая, 14:09 • 119567 просмотра
Актуальное

Нефть марки Brent

Хранитель

F-16 Fighting Falcon

Беспилотный летательный аппарат

Футбол

Новое противостояние в Белом доме? Трамп показал видео о "геноциде белых" президенту ЮАР, Рамафоса ответил

Киев • УНН

 • 1180 просмотра

Во время встречи Трамп показал Рамафосе видео, якобы подтверждающее "геноцид белых" в ЮАР. Рамафоса отрицал это, отметив, что большинство жертв преступлений – чернокожие.

Новое противостояние в Белом доме? Трамп показал видео о "геноциде белых" президенту ЮАР, Рамафоса ответил

Глава Белого дома Дональд Трамп во время встречи с президентом Южной Африки Сирилом Рамафосой показал ему видео, которое, по его мнению, подтверждает утверждение о "геноциде белых" в Южной Африке. Видео транслировалось в Овальном кабинете, пишет УНН со ссылкой на CNN.

Обвинения в геноциде белых в Африке

Трамп, а также несколько членов его администрации, включая Илона Маска, родившегося в Южной Африке, заявили, что правительство Южной Африки преследует белое меньшинство.

В ходе последующей встречи Рамафоса отрицал утверждение Трампа о том, что белые южноафриканцы страдают от "геноцида" в стране.

"Если бы произошел геноцид фермеров-африканеров, могу поспорить, что этих трех джентльменов здесь не было бы, включая моего министра сельского хозяйства", – сказал Рамафоса, имея в виду белых членов своей делегации, в которую входили южноафриканские игроки в гольф Ретиф Гусен и Эрни Элс, а также министр сельского хозяйства его страны Джон Генри Стинхейзен. Рамафоса призвал Трампа послушать их истории и принять во внимание их точку зрения.

Рамафоса также отрицал утверждение Трампа о том, что Южная Африка поощряет убийства белых фермеров, отметив, что большинство жертв убийств – чернокожие.

"В нашей стране существует преступность. Люди, которых убивают, к сожалению, в результате преступной деятельности, – это не только белые люди, большинство из них – чернокожие", – сказал Рамафоса.

“Какого черта он там делает?”: Трамп рассказал, как пытался поговорить с Зеленским, когда тот был в ЮАР 21.05.25, 20:50 • 1050 просмотров

После этого Трамп приказал показать лидеру ЮАР видео, которое, по его мнению, является доказательством геноцида белых в Африке.

Видео, которое длилось почти пять минут, было позже опубликовано на аккаунте Белого дома в X. Там также утверждается, что это видео показывает "доказательства преследований в Южной Африке".

"У нас есть тысячи историй об этом. У нас есть документальные фильмы, у нас есть новости. Я мог бы показать вам несколько вещей", – сказал Трамп.

Рамафоса сначала засмеялся, а затем выглядел заметно неловко во время презентации. В какой-то момент он спросил: "Вам сказали, где это?", на что Трамп лишь отрицательно покачал головой.

"Я хотел бы знать, где это, потому что я этого никогда не видел", – сказал Рамафоса.

"Это в Южной Африке", – сказал Трамп.

На вопрос журналиста, что бы он хотел, чтобы Рамафоса сделал с тем, что было видно на видео, Трамп ответил: "Я не знаю".

Справочно

Южная Африка не публикует статистику преступности по расовому признаку. Данные полиции показывают, что 6953 человека были убиты между октябрем и декабрем 2024 года. Из них 12 погибли в результате нападений на фермы. Только один был фермером, пятеро – жителями ферм, а четверо – работниками.

Дополнение

Президенты ЮАР Сирил Рамафоса и США Дональд Трамп во время встречи в Белом доме заявили, что хотят увидеть конец войны в Украине.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

политикаНовости Мира
Brent
$64.96
Bitcoin
$106,546.00
S&P 500
$5,874.22
Tesla
$338.42
Газ TTF
$36.62
Золото
$3,318.81
Ethereum
$2,481.20