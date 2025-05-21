Новое противостояние в Белом доме? Трамп показал видео о "геноциде белых" президенту ЮАР, Рамафоса ответил

Глава Белого дома Дональд Трамп во время встречи с президентом Южной Африки Сирилом Рамафосой показал ему видео, которое, по его мнению, подтверждает утверждение о "геноциде белых" в Южной Африке. Видео транслировалось в Овальном кабинете, пишет УНН со ссылкой на CNN.

Обвинения в геноциде белых в Африке

Трамп, а также несколько членов его администрации, включая Илона Маска, родившегося в Южной Африке, заявили, что правительство Южной Африки преследует белое меньшинство.

В ходе последующей встречи Рамафоса отрицал утверждение Трампа о том, что белые южноафриканцы страдают от "геноцида" в стране.

"Если бы произошел геноцид фермеров-африканеров, могу поспорить, что этих трех джентльменов здесь не было бы, включая моего министра сельского хозяйства", – сказал Рамафоса, имея в виду белых членов своей делегации, в которую входили южноафриканские игроки в гольф Ретиф Гусен и Эрни Элс, а также министр сельского хозяйства его страны Джон Генри Стинхейзен. Рамафоса призвал Трампа послушать их истории и принять во внимание их точку зрения.

Рамафоса также отрицал утверждение Трампа о том, что Южная Африка поощряет убийства белых фермеров, отметив, что большинство жертв убийств – чернокожие.

"В нашей стране существует преступность. Люди, которых убивают, к сожалению, в результате преступной деятельности, – это не только белые люди, большинство из них – чернокожие", – сказал Рамафоса.

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После этого Трамп приказал показать лидеру ЮАР видео, которое, по его мнению, является доказательством геноцида белых в Африке.

Видео, которое длилось почти пять минут, было позже опубликовано на аккаунте Белого дома в X. Там также утверждается, что это видео показывает "доказательства преследований в Южной Африке".

"У нас есть тысячи историй об этом. У нас есть документальные фильмы, у нас есть новости. Я мог бы показать вам несколько вещей", – сказал Трамп.

Рамафоса сначала засмеялся, а затем выглядел заметно неловко во время презентации. В какой-то момент он спросил: "Вам сказали, где это?", на что Трамп лишь отрицательно покачал головой.

"Я хотел бы знать, где это, потому что я этого никогда не видел", – сказал Рамафоса.

"Это в Южной Африке", – сказал Трамп.

На вопрос журналиста, что бы он хотел, чтобы Рамафоса сделал с тем, что было видно на видео, Трамп ответил: "Я не знаю".

Справочно

Южная Африка не публикует статистику преступности по расовому признаку. Данные полиции показывают, что 6953 человека были убиты между октябрем и декабрем 2024 года. Из них 12 погибли в результате нападений на фермы. Только один был фермером, пятеро – жителями ферм, а четверо – работниками.

Дополнение

Президенты ЮАР Сирил Рамафоса и США Дональд Трамп во время встречи в Белом доме заявили, что хотят увидеть конец войны в Украине.