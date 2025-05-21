“Какого черта он там делает?”: Трамп рассказал, как пытался поговорить с Зеленским, когда тот был в ЮАР

Президент США Дональд Трамп во время встречи в Белом доме с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой рассказал, что звонил Президенту Украины Владимиру Зеленскому, когда украинский лидер находился в африканской стране, передает УНН.

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Во время встречи с Рамафосой, Трамп сначала заявил, что "США пытается урегулировать российско-украинские отношения".

Позавчера говорил с президентом путиным 2,5 часа. Я думаю, что мы достигли значительного прогресса, но это кровавая баня. 5 тыс. людей убивают каждую неделю. 5 тыс. солдат в неделю. Не считая людей в городах и поселках, которых также убивают. Так что мы пытаемся помочь. Нас это не касается. Это не наши люди - сказал Трамп.

Рамафоса сказал Трампу: "Вы помните, когда президент Зеленский приезжал в Южную Африку, именно тогда я с вами разговаривал. Мы оба согласились, что нам нужно продвигать мирное послание, чтобы они могли жить в мире".

Мы были вовлечены в украинско-российские отношения в течение довольно длительного времени, так что я могу вспомнить лишь обмен детьми (...), и шаги, которые вы делаете, полностью поддерживаются нами, мы хотели бы видеть конец этой войны - сказал Рамафоса Трампу.

Трамп ответил, что звонил Зеленскому, когда он находился в ЮАР.

Я позвонил Зеленскому, и мне сказали, что он в Южной Африке. Я спросил: "Какого черта он делает в Южной Африке?" - сказал Трамп.

Рамафоса рассмеялся и ответил: "Он встречался с нами".

Напомним

В апреле Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в ЮАР для переговоров с президентом Сирилом Рамафосой, политиками, общественными и студенческими лидерами Африки.

Президент США Дональд Трамп сегодня начал встречу с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, который прибыл в Белый дом.

Встреча заявлена ​​как торговая сделка, но правительство ЮАР заявило, что "переосмысление двусторонних, экономических и торговых отношений" было особой целью визита Рамафосы в США.

Связи между двумя странами были напряженными с тех пор, как Трамп заморозил помощь ЮАР в феврале из-за обвинений в плохом обращении с ее белым меньшинством.