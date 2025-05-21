“Якого біса він там робить?”: Трамп розповів, як намагався поговорити із Зеленським, коли той був у ПАР

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі в Білому домі з президентом ПАР Сирілом Рамафосою розповів, що телефонував Президенту України Володимиру Зеленському, коли український лідер перебував у африканській країні, передає УНН.

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Під час зустрічі з Рамафосою, Трамп спочатку заявив, що "США намагається врегулювати російсько-українські відносини".

Позавчора говорив з президентом путіним 2,5 години. Я думаю, що ми досягли значного прогресу, але це кривава баня. 5 тис. людей вбивають щотижня. 5 тис. солдатів на тиждень. Не враховуючи людей в містах і селищах, яких також вбивають. Тож ми намагаємося допомогти. Нас це не стосується. Це не наші люди - сказав Трамп.

Рамафоса сказав Трампу: "Ви пам'ятаєте, коли президент Зеленський приїжджав до Південної Африки, саме тоді я з вами розмовляв. Ми обидва погодилися, що нам потрібно просувати мирне послання, щоб вони могли жити в мирі".

Ми були залучені в українсько-російські відносини протягом досить тривалого часу, так що я можу згадати лише обмін дітьми (...), і кроки, які ви робите, повністю підтримуються нами, ми хотіли б бачити кінець цієї війни - сказав Рамафоса Трампу.

Трамп відповів, що дзвонив Зеленському, коли він перебував у ПАР.

Я подзвонив Зеленському, і мені сказали, що він у Південній Африці. Я запитав: "Якого біса він робить у Південній Африці?" - сказав Трамп.

Рамафоса розсміявся і відповів: "Він зустрічався з нами".

Нагадаємо

У квітні Президент України Володимир Зеленський прибув до ПАР для переговорів з президентом Сирілом Рамафосою, політиками, громадськими та студентськими лідерами Африки.

Президент США Дональд Трамп сьогодні розпочав зустріч з президентом ПАР Сирілом Рамафосою, який прибув до Білого дому.

Зустріч заявлена ​​як торгова угода, але уряд ПАР заявив, що "переосмислення двосторонніх, економічних і торгових відносин" було особливою метою візиту Рамафоси до США.

Зв'язки між двома країнами були напруженими з тих пір, як Трамп заморозив допомогу ПАР в лютому через звинувачення в поганому поводженні з її білою меншиною.