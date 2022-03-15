Нова партія Starlink вже в Україні

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"Ще одна партія Starlink в Україні. Майбутнє за технологіями. Технології сьогодні допомагають українцям, допомагають новому добру перемогти старе зло. Майбутнє за Україною! Дякую, Ілоне! Дякуємо Польщі!" - зазначив Федоров.

Нагадаємо

Раніше Ілон Маск відповів згодою на прохання Міністра цифрової трансформації Михайла Федорова щодо доступу до супутникового інтернету.