Нова партія Starlink вже в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. В Україну прибула нова партія станцій швидкісного Інтернету Starlink від винахідника Ілона Маска. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, передає УНН.
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"Ще одна партія Starlink в Україні. Майбутнє за технологіями. Технології сьогодні допомагають українцям, допомагають новому добру перемогти старе зло. Майбутнє за Україною! Дякую, Ілоне! Дякуємо Польщі!" - зазначив Федоров.
Нагадаємо
Раніше Ілон Маск відповів згодою на прохання Міністра цифрової трансформації Михайла Федорова щодо доступу до супутникового інтернету.