Новая партия Starlink уже в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. В Украину прибыла новая партия станций скоростного Интернета Starlink от изобретателя Илона Маска. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает УНН.
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"Еще одна партия Starlink в Украине. Будущее за технологиями. Технологии сегодня помогают украинцам, помогают новому добру победить старое зло. Будущее за Украиной! Спасибо Илон! Спасибо Польше!" - отметил Федоров.
Напомним
Ранее Илон Маск ответил согласием на просьбу Министра цифровой трансформации Михаила Федорова к доступу к спутниковому интернету.