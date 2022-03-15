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19:03 • 54320 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 108069 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 106777 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 101896 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 77530 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 84127 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 74479 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новая партия Starlink уже в Украине

Новая партия Starlink уже в Украине

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 марта. УНН. В Украину прибыла новая партия станций скоростного Интернета Starlink от изобретателя Илона Маска. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает УНН.

Цитата

"Еще одна партия Starlink в Украине. Будущее за технологиями. Технологии сегодня помогают украинцам, помогают новому добру победить старое зло. Будущее за Украиной! Спасибо Илон! Спасибо Польше!" - отметил Федоров.

Напомним

Ранее Илон Маск ответил согласием на просьбу Министра цифровой трансформации Михаила Федорова к доступу к спутниковому интернету.

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