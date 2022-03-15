Новая партия Starlink уже в Украине

Цитата

"Еще одна партия Starlink в Украине. Будущее за технологиями. Технологии сегодня помогают украинцам, помогают новому добру победить старое зло. Будущее за Украиной! Спасибо Илон! Спасибо Польше!" - отметил Федоров.

Напомним

Ранее Илон Маск ответил согласием на просьбу Министра цифровой трансформации Михаила Федорова к доступу к спутниковому интернету.