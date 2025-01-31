Норвезька поліція затримала судно з російським екіпажем через підозру в диверсії

Судно Silver Dania було доставлено у порт Тромсе за сприяння корабля берегової охорони. Наразі тривають обшуки і допити на борту.

Передає УНН із посиланням на AFP та TV 2 Nyheder.

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У п'ятницю норвезька поліція привела в порт Тромсе судно, яке підозрюють у причетності до саботажу кабелю в Балтійському морі.

Про це йдеться у прес-релізі поліцейського округу Тромсе.

За даними поліції, судно Silver Dania належить норвежцям і зареєстроване в Норвегії. Його підозрюють у причетності до диверсії проти оптоволоконного кабелю між Швецією і Латвією.

У п'ятницю вранці поліція прибула на судно, щоб обшукати його і допитати екіпаж.

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Глава компанії Silver Sea, якій належить судно, відкинув звинувачення в будь-якій протиправній діяльності.

"Ми пропливали біля Готланда, але не кидали якір", - навело агентство AFP слова Тормода Фоссмарка.

Поліція Тромса, куди входить і Тромсе, заявила в пресрелізі таке:

На підставі законного запиту латвійської влади поліцейське управління Тромса заарештувало зареєстроване в Норвегії судно Silver Dania, що належить Норвегії. Судно курсує між Санкт-Петербургом і Мурманськом.

У неділю було пошкоджено підводний оптоволоконний кабель між Латвією та Швецією. Правоохоронці Швеції затримали болгарське судно Vezhen, що ходило під мальтійським прапором. Vezhen, підозрюване в причетності до інциденту. За даними ресурсу Vesselfinder, це судно кількома днями раніше покинуло російський порт Усть-Луга і перебувало в районі між Готландом і Латвією. Прокуратура Швеції відкрила розслідування за фактом "масштабної диверсії".

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