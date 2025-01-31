Норвежская полиция задержала судно с российским экипажем из-за подозрения в диверсии
Киев • УНН
Судно Silver Dania, курсирующее между Санкт-Петербургом и Мурманском, задержано в порту Тромсе по запросу Латвии. Судно подозревают в причастности к повреждению подводного кабеля между Швецией и Латвией.
Судно Silver Dania было доставлено в порт Тромсе при содействии корабля береговой охраны. Сейчас продолжаются обыски и допросы на борту.
Передает УНН со ссылкой на AFP и TV 2 Nyheder.
Детали
В пятницу норвежская полиция привела в порт Тромсе судно, которое подозревают в причастности к саботажу кабеля в Балтийском море.
Об этом говорится в пресс-релизе полицейского округа Тромсе.
По данным полиции, судно Silver Dania принадлежит норвежцам и зарегистрировано в Норвегии. Его подозревают в причастности к диверсии против оптоволоконного кабеля между Швецией и Латвией.
В пятницу утром полиция прибыла на судно, чтобы обыскать его и допросить экипаж.
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Глава компании Silver Sea, которой принадлежит судно, отверг обвинения в какой-либо противоправной деятельности.
«Мы проплывали возле Готланда, но не бросали якорь», - привело агентство AFP слова Тормода Фоссмарка.
Полиция Тромса, куда входит и Тромсе, заявила в пресс-релизе следующее:
На основании законного запроса латвийских властей полицейское управление Тромса арестовало зарегистрированное в Норвегии судно Silver Dania, принадлежащее Норвегии. Судно курсирует между Санкт-Петербургом и Мурманском.
В воскресенье был поврежден подводный оптоволоконный кабель между Латвией и Швецией. Правоохранители Швеции задержали болгарское судно Vezhen, ходившее под мальтийским флагом. Vezhen, подозреваемое в причастности к инциденту. По данным ресурса Vesselfinder, это судно несколькими днями ранее покинуло российский порт Усть-Луга и находилось в районе между Готландом и Латвией. Прокуратура Швеции открыла расследование по факту «масштабной диверсии».
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