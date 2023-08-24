Норвегія передасть Україні ракети для ЗРК IRIS-T та обладнання для розмінування
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Уряд Норвегії прийняв рішення передати Україні зенітні ракети для систем IRIS-T. Крім того, країна надасть портативні комплекти для знешкодження вибухонебезпечних предметів. Також Норвегія виділяє Україні 140 мільйонів доларів на забезпечення постачання газу та електроенергії. Про це повідомляє пресслужба уряду Норвегії із посиланням на прем’єр-міністра Йонас Гар Стере, пише УНН.
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“Україна в минулому отримувала значну допомогу для протиповітряної оборони від західних країн, але потреба величезна. Норвегія продовжить підтримувати Україну в її боротьбі за захист від російських військ. Тому ми зараз передамо зенітні ракети. Це одна з найбільших на сьогодні норвезьких допомог військовою технікою Україні”, — заявив прем’єр-міністр.
Зазначається, що ракети можна буде запускати з пускових установок, які Україні вирішила передати Швеція.
Також Норвегія передасть Україні портативні комплекти для розмінування та підривні пристрої. Їх можна буде використовувати для розчищення коридорів через мінні поля, які облаштували російські окупанти.
Доповнення
Крім того Норвегія виділяє 1,5 мільярда норвезьких крон (140 мільйонів доларів) для забезпечення газопостачання та електроенергії в Україні.
“Українській владі потрібна наша допомога, щоб забезпечити електроенергією та теплом будинки, підприємства та громадські установи перед наступною зимою”, — заявив прем’єр-міністр Йонас Гар Стере.
Гроші підуть на ремонт і технічне обслуговування критичної електроенергетичної інфраструктури та аварійне електропостачання в районах, які постраждали від бойових дій, а також на закупівлю газу для аварійного зберігання.
Додамо
Раніше УНН повідомляв, що Україна отримає від Норвегії частину зі своїх винищувачів F-16.