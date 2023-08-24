Норвегия передаст Украине ракеты для ЗРК IRIS-T и оборудование для разминирования
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Правительство Норвегии приняло решение передать Украине зенитные ракеты для систем IRIS-T. Кроме того, страна предоставит портативные комплекты для обезвреживания взрывоопасных предметов. Также Норвегия предоставит Украине 140 миллионов долларов на обеспечение поставок газа и электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба правительства Норвегии со ссылкой на премьер-министра Йонас Гар Стере, пишет УНН.
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“Украина в прошлом получала значительную помощь для противовоздушной обороны от западных стран, но потребность огромна. Норвегия продолжит поддерживать Украину в ее борьбе за защиту от российских войск. Поэтому мы сейчас передадим зенитные ракеты. Это одна из крупнейших на сегодня норвежских пожертвований военной техники Украине”, — заявил премьер-министр.
Отмечается, что ракеты можно будет запускать с пусковых установок, которые Украине решила передать Швеция.
Также Норвегия передаст Украине портативные комплекты для разминирования и взрывные устройства. Их можно будет использовать для расчистки коридоров через минные поля, которые обустроили российские оккупанты.
Дополнение
Кроме того Норвегия выделяет 1,5 миллиарда норвежских крон (140 миллионов долларов) для обеспечения газоснабжения и электроэнергии в Украине.
“Украинским властям нужна наша помощь, чтобы обеспечить электроэнергией и теплом дома, предприятия и общественные учреждения перед следующей зимой”, — заявил премьер’премьер-министр Йонас Гар Стере.
Деньги пойдут на ремонт и техническое обслуживание критической электроэнергетической инфраструктуры и аварийное электроснабжение в районах, пострадавших от боевых действий, а также на закупку газа для аварийного хранения.
Добавим
Ранее УНН сообщал, что Украина получит от Норвегии часть из своих истребителей F-16.