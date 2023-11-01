Норвегія хоче модернізувати NASAMS
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Міноборони Норвегії домовилося про покращення систем ППО NASAMS з американським підрозділом Raytheon та норвезькою Kongsberg Gruppen. Про це йдеться на сайті норвезького уряду, пише УНН.
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"Нам необхідно зміцнювати й надалі розширювати протиповітряну оборону, щоб краще захищати цивільні та військові обʼєкти від загроз з повітря. Війна в Україні продемонструвала, наскільки важливою є протиповітряна оборона у війні", - заявив голова оборонного відомства Норвегії Бйорн Арільд Грам.
Також він додав, що угода про співпрацю з цими компаніями дозволить закласти основу для подальшого розвитку систем NASAMS у перспективі майбутніх загроз. Норвегія має плани щодо придбання ракет для ППО та деталей до комплексу.
Нагадаємо
Уряд Норвегії прийняв рішення передати Україні зенітні ракети для систем IRIS-T. Крім того, країна надасть портативні комплекти для знешкодження вибухонебезпечних предметів. Також Норвегія виділяє Україні 140 мільйонів доларів на забезпечення постачання газу та електроенергії.