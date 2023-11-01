Норвегия хочет модернизировать NASAMS
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Минобороны Норвегии договорилось об улучшении систем ПВО NASAMS с американским подразделением Raytheon и норвежской Kongsberg Gruppen. Об этом говорится на сайте норвежского правительства, пишет УНН.
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"Нам необходимо укреплять и в дальнейшем расширять противовоздушную оборону, чтобы лучше защищать гражданские и военные объекты от угроз с воздуха. Война в Украине продемонстрировала, насколько важна противовоздушная оборона в войне", - заявил глава оборонного ведомства Норвегии Бьорн Арильд Грам.
Также он добавил, что соглашение о сотрудничестве с этими компаниями позволит заложить основу для дальнейшего развития систем NASAMS в перспективе будущих угроз. Норвегия имеет планы по приобретению ракет для ПВО и деталей к комплексу.
Напомним
Правительство Норвегии приняло решение передать Украине зенитные ракеты для систем IRIS-T. Кроме того, страна предоставит портативные комплекты для обезвреживания взрывоопасных предметов. Также Норвегия выделяет Украине 140 миллионов долларов на обеспечение поставок газа и электроэнергии.