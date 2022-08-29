Норвегія анонсувала передачу 200 млн доларів на купівлю газу для України

Цитата



«Війна означає, що Україна має гостру потребу в зовнішній підтримці. Україна попросила Норвегію взяти на себе лідерську роль у забезпеченні доступу до енергоносіїв. Зараз ми стежимо за цим і пропонуємо витратити 2 мільярди норвезьких крон, щоб українці могли купувати газ восени і взимку», - заявив прем'єр-міністр Йонас Гар Стьоре (Ap) під час нафтового ярмарку ONS-22 у Ставангері в понеділок.

Деталі

Як зазначається, коли Стьоре був у Києві в липні, він оголосив, що Норвегія збільшить свою підтримку Україні до 10 мільярдів норвезьких крон у 2022 і 2023 роках.

На ярмарку, де президент України Володимир Зеленський брав участь, Стьоре сказав, що два з десяти мільярдів підуть на закупівлю газу для України в 2022 році.

«Наш внесок у закупівлю газу допоможе, серед іншого, зберегти лікарні а школи в Україні зігріваються взимку та дають більше можливостей приготувати гарячу їжу», - наголосив Стьоре.

Доповнення

Уряд Норвегії разом з представниками видобувних компаній розгляне питання про постачання природного газу Україні.