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Норвегія анонсувала передачу 200 млн доларів на купівлю газу для України

Київ • УНН

 • 106935 перегляди

КИЇВ. 29 серпня. УНН. Уряд Норвегії передасть понад 200 млн доларів (2 млрд норвезьких крон) на забезпечення України газом. Про це повідомляє видання Finansavisen, інформує УНН.

Норвегія анонсувала передачу 200 млн доларів на купівлю газу для України

Цитата

«Війна означає, що Україна має гостру потребу в зовнішній підтримці. Україна попросила Норвегію взяти на себе лідерську роль у забезпеченні доступу до енергоносіїв. Зараз ми стежимо за цим і пропонуємо витратити 2 мільярди норвезьких крон, щоб українці могли купувати газ восени і взимку», - заявив прем'єр-міністр Йонас Гар Стьоре (Ap) під час нафтового ярмарку ONS-22 у Ставангері в понеділок.

Деталі

Як зазначається, коли Стьоре був у Києві в липні, він оголосив, що Норвегія збільшить свою підтримку Україні до 10 мільярдів норвезьких крон у 2022 і 2023 роках.

На ярмарку, де президент України Володимир Зеленський брав участь, Стьоре сказав, що два з десяти мільярдів підуть на закупівлю газу для України в 2022 році.

«Наш внесок у закупівлю газу допоможе, серед іншого, зберегти лікарні а школи в Україні зігріваються взимку та дають більше можливостей приготувати гарячу їжу», - наголосив Стьоре.

Доповнення 

Уряд Норвегії разом з представниками видобувних компаній розгляне питання про постачання природного газу Україні.

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