Норвегія анонсувала передачу 200 млн доларів на купівлю газу для України
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Уряд Норвегії передасть понад 200 млн доларів (2 млрд норвезьких крон) на забезпечення України газом. Про це повідомляє видання Finansavisen, інформує УНН.
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«Війна означає, що Україна має гостру потребу в зовнішній підтримці. Україна попросила Норвегію взяти на себе лідерську роль у забезпеченні доступу до енергоносіїв. Зараз ми стежимо за цим і пропонуємо витратити 2 мільярди норвезьких крон, щоб українці могли купувати газ восени і взимку», - заявив прем'єр-міністр Йонас Гар Стьоре (Ap) під час нафтового ярмарку ONS-22 у Ставангері в понеділок.
Деталі
Як зазначається, коли Стьоре був у Києві в липні, він оголосив, що Норвегія збільшить свою підтримку Україні до 10 мільярдів норвезьких крон у 2022 і 2023 роках.
На ярмарку, де президент України Володимир Зеленський брав участь, Стьоре сказав, що два з десяти мільярдів підуть на закупівлю газу для України в 2022 році.
«Наш внесок у закупівлю газу допоможе, серед іншого, зберегти лікарні а школи в Україні зігріваються взимку та дають більше можливостей приготувати гарячу їжу», - наголосив Стьоре.
Доповнення
Уряд Норвегії разом з представниками видобувних компаній розгляне питання про постачання природного газу Україні.