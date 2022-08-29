Норвегия анонсировала передачу 200 млн долларов на покупку газа для Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. Правительство Норвегии передаст более 200 млн долларов (2 млрд норвежских крон) на обеспечение Украины газом. Об этом сообщает издание Finansavisen, информирует УНН.
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«Война означает, что Украина остро нуждается во внешней поддержке. Украина попросила Норвегию взять на себя лидирующую роль в обеспечении доступа к энергоносителям. Сейчас мы следим за этим и предлагаем потратить 2 миллиарда норвежских крон, чтобы украинцы могли покупать газ осенью и зимой», - заявил премьер-министр Йонас Гар Стере (Ap) во время нефтяной ярмарки ONS-22 в Ставангере в понедельник.
Детали
Как отмечается, когда Стере был в Киеве в июле, он объявил, что Норвегия увеличит свою поддержку Украине до 10 миллиардов норвежских крон в 2022 и 2023 годах.
На ярмарке, где президент Украины Владимир Зеленский принимал участие, Стере сказал, что два из десяти миллиардов пойдут на закупку газа для Украины в 2022 году.
«Наш вклад в закупку газа поможет, среди прочего, сохранить больницы, а школы в Украине согреваются зимой и дают больше возможностей приготовить горячую еду», - подчеркнул Стере.
Дополнение
Правительство Норвегии вместе с представителями добывающих компаний рассмотрит вопрос о поставках природного газа Украине.