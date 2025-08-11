Норовірус у питній воді ймовірно став причиною масового отруєння дітей у таборі на Львівщині
Київ • УНН
Спалах норовірусу у дитячому таборі на Львівщині вразив 53 особи, включаючи дітей та персонал. Лабораторні дослідження виявили вірус у пробах калу хворих та у питній воді з кулера.
Спалах захворювання в дитячому таборі на Львівщині вразив 53 особи, серед яких – діти та працівники. За результатами лабораторних досліджень у пробах калу хворих і в питній воді з кулера виявлено норовірус – ймовірну причину масового отруєння. Частина хворих уже виписана з лікарень, інші продовжують лікування під наглядом медиків.
Про це Наталія Іванченко повідомила у Facebook, передає УНН.
Деталі
Наталія Іванченко, представниця Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб, офіційно підтвердила, що спалах інфекції у дитячому таборі пов’язаний з норовірусом.
Загалом зафіксовано 53 випадки захворювання серед дітей та персоналу табору. При вибірковому обстеженні 12 хворих та одного працівника було виявлено цей вірус у зразках калу.
Окрім того, лабораторні дослідження підтвердили наявність норовірусу у воді з кулера, яка використовувалась для пиття. Цей факт свідчить про потенційне зараження питної води, що стало основною причиною інфікування.
Частина хворих дітей вже отримала необхідну медичну допомогу та була виписана з лікувальних закладів, решта пацієнтів продовжує лікування під постійним наглядом медиків.
Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб нагадує про критичну важливість вживання лише гарантовано чистої та безпечної води. Зокрема, кип’ятіння водопровідної води є простим, але ефективним способом запобігання інфекційним захворюванням, у тому числі викликаним норовірусом.
Також медики радять утримуватись від споживання води з невідомих природних джерел, адже вона може бути забруднена патогенними мікроорганізмами.
Цей випадок вкотре підкреслює необхідність контролю якості питної води у місцях масового перебування дітей та дорослих, а також важливість своєчасного інформування громадськості про ризики інфекційних захворювань.
Нагадаємо
У Львівській області кількість людей, які отруїлися, перебуваючи у таборі відпочинку в Стрийському районі, зросла до 41, серед них 39 дітей. Наразі проводяться всі необхідні заходи для встановлення причини цієї ситуації, повідомила генеральна директорка Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ Наталія Іванченко.