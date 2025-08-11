$41.390.07
Ексклюзив
10:23 • 9690 перегляди
"Хто ж як не вони, якщо вони унікальні" − Ніна Южаніна про перспективи резидентства авіаційних підприємств у Defence City
Ексклюзив
09:52 • 12024 перегляди
Прокуратура зʼясовуватиме, чи законно закрили справу головного юриста НБУ ЗимиPhoto
Ексклюзив
07:41 • 51988 перегляди
Відновлення діяльності аеропортів в Україні: в міністерстві розвитку громад назвали умовиPhoto
Ексклюзив
06:00 • 79030 перегляди
Тиждень контрастів та глибоких процесів: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 11–17 серпняPhoto
05:15 • 81728 перегляди
Експорт зброї, як крок до Перемоги
10 серпня, 08:18 • 59986 перегляди
Сили оборони звільнили Безсалівку на Сумщині
Ексклюзив
9 серпня, 14:11 • 109993 перегляди
Є прекрасний момент, щоб завершити війну: астролог відповів, чим можуть закінчитися переговори путіна і Трампа
9 серпня, 13:49 • 192962 перегляди
П'ять лякаючих серіалів-жахів: що подивитися спекотними вихіднимиVideo
9 серпня, 06:10 • 128195 перегляди
Зеленський відреагував на зустріч Трампа та путіна на Алясці: Україна готова до реальних рішень для миру, але землю окупанту дарувати не буде
8 серпня, 22:42 • 293189 перегляди
Трамп заявив, що зустрінеться із путіним 15 серпня на Алясці
Норовірус у питній воді ймовірно став причиною масового отруєння дітей у таборі на Львівщині

Київ • УНН

 • 1212 перегляди

Спалах норовірусу у дитячому таборі на Львівщині вразив 53 особи, включаючи дітей та персонал. Лабораторні дослідження виявили вірус у пробах калу хворих та у питній воді з кулера.

Норовірус у питній воді ймовірно став причиною масового отруєння дітей у таборі на Львівщині

Спалах захворювання в дитячому таборі на Львівщині вразив 53 особи, серед яких – діти та працівники. За результатами лабораторних досліджень у пробах калу хворих і в питній воді з кулера виявлено норовірус – ймовірну причину масового отруєння. Частина хворих уже виписана з лікарень, інші продовжують лікування під наглядом медиків.

Про це Наталія Іванченко повідомила у Facebook, передає УНН.

Деталі

Наталія Іванченко, представниця Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб, офіційно підтвердила, що спалах інфекції у дитячому таборі пов’язаний з норовірусом.

Загалом зафіксовано 53 випадки захворювання серед дітей та персоналу табору. При вибірковому обстеженні 12 хворих та одного працівника було виявлено цей вірус у зразках калу.

Окрім того, лабораторні дослідження підтвердили наявність норовірусу у воді з кулера, яка використовувалась для пиття. Цей факт свідчить про потенційне зараження питної води, що стало основною причиною інфікування.

Частина хворих дітей вже отримала необхідну медичну допомогу та була виписана з лікувальних закладів, решта пацієнтів продовжує лікування під постійним наглядом медиків.

Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб нагадує про критичну важливість вживання лише гарантовано чистої та безпечної води. Зокрема, кип’ятіння водопровідної води є простим, але ефективним способом запобігання інфекційним захворюванням, у тому числі викликаним норовірусом.

Також медики радять утримуватись від споживання води з невідомих природних джерел, адже вона може бути забруднена патогенними мікроорганізмами.

Цей випадок вкотре підкреслює необхідність контролю якості питної води у місцях масового перебування дітей та дорослих, а також важливість своєчасного інформування громадськості про ризики інфекційних захворювань.

Нагадаємо

У Львівській області кількість людей, які отруїлися, перебуваючи у таборі відпочинку в Стрийському районі, зросла до 41, серед них 39 дітей. Наразі проводяться всі необхідні заходи для встановлення причини цієї ситуації, повідомила генеральна директорка Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ Наталія Іванченко.

Степан Гафтко

