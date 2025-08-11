Норовирус в питьевой воде, вероятно, стал причиной массового отравления детей в лагере на Львовщине
Вспышка заболевания в детском лагере на Львовщине поразила 53 человека, среди которых – дети и работники. По результатам лабораторных исследований в пробах кала больных и в питьевой воде из кулера обнаружен норовирус – вероятная причина массового отравления. Часть больных уже выписана из больниц, остальные продолжают лечение под наблюдением медиков.
Детали
Наталья Иванченко, представительница Львовского областного центра контроля и профилактики болезней, официально подтвердила, что вспышка инфекции в детском лагере связана с норовирусом.
Всего зафиксировано 53 случая заболевания среди детей и персонала лагеря. При выборочном обследовании 12 больных и одного работника был обнаружен этот вирус в образцах кала.
Кроме того, лабораторные исследования подтвердили наличие норовируса в воде из кулера, которая использовалась для питья. Этот факт свидетельствует о потенциальном заражении питьевой воды, что стало основной причиной инфицирования.
Часть больных детей уже получила необходимую медицинскую помощь и была выписана из лечебных учреждений, остальные пациенты продолжают лечение под постоянным наблюдением медиков.
Львовский областной центр контроля и профилактики болезней напоминает о критической важности употребления только гарантированно чистой и безопасной воды. В частности, кипячение водопроводной воды является простым, но эффективным способом предотвращения инфекционных заболеваний, в том числе вызванных норовирусом.
Также медики советуют воздерживаться от употребления воды из неизвестных природных источников, ведь она может быть загрязнена патогенными микроорганизмами.
Этот случай в очередной раз подчеркивает необходимость контроля качества питьевой воды в местах массового пребывания детей и взрослых, а также важность своевременного информирования общественности о рисках инфекционных заболеваний.
Напомним
Во Львовской области количество отравившихся людей, находящихся в лагере отдыха в Стрыйском районе, возросло до 41, среди них 39 детей. Сейчас проводятся все необходимые мероприятия для установления причины этой ситуации, сообщила генеральный директор Львовского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Наталья Иванченко.