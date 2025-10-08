Нобелівську премію з хімії 2025 року присудили за розробку металоорганічних каркасів: їм приписують потенціал матеріалів XXI століття

$41.320.03
Ексклюзив
10:08 • 1948 перегляди
Ліки за найнижчою ціною: чому аптеки зобов'язані економити ваші гроші
09:05 • 7730 перегляди
Рада визнала неможливість місцевих виборів під час війни: це дозволить продовжувати роботу громадам, мерам і радам
08:55 • 11947 перегляди
"Європа повинна відреагувати": фон дер Ляєн заявила про гібридну війну та анонсувала дорожню карту дій за два тижні
07:23 • 12768 перегляди
рф атакувала енергетику у двох областях, на Чернігівщині графіки відключень - Міненерго
07:01 • 17392 перегляди
Рух поїздів на Ніжинському напрямку обмежено через обстріли: перелік затриманих рейсів
07:01 • 17370 перегляди
Ціна на золото продовжує зростати та бити рекорди, на це здорожчанням відреагувало і срібло
06:24 • 16328 перегляди
154 зі 183 запущених рф дронів знешкоджено за ніч над Україною
7 жовтня, 15:10 • 59524 перегляди
Богдан Бойко: довіра і системність – основа ФК "Металіст 1925" у боротьбі за лідерство
7 жовтня, 14:52 • 54671 перегляди
В Україні збережуть фіксовану ціну на газ для побутових споживачів - Зеленський
Ексклюзив
7 жовтня, 12:19 • 39642 перегляди
Міграція бобрів на Прикарпаття: експерт пояснив, як пристосуватися до життя з новими мешканцями
Популярнi новини
СБУ та Нацполіція заблокували нові "схеми для ухилянтів": серед затриманих – експосадовець Кабміну та керівництво вищих навчальних закладівPhoto8 жовтня, 01:02 • 28973 перегляди
У Криму окупанти перевіряють, чи є в телефонах школярів VPN та українська мова 8 жовтня, 02:06 • 26249 перегляди
Ізраїль та ХАМАС досягли "прогресу" на переговорах в Єгипті - CNN8 жовтня, 02:56 • 29586 перегляди
Чехія може передати Україні 30 модернізованих танків T-72M4CZ - Генштаб країни04:41 • 20875 перегляди
Мода після 60: короткі стрижки, які дарують молодість і впевненістьPhoto07:12 • 26086 перегляди
Ліки за найнижчою ціною: чому аптеки зобов'язані економити ваші гроші
Ексклюзив
10:08 • 1932 перегляди
Пів мільйона на місяць під час війни: як живе головний юрист НБУ, поки військові збирають на дрониPhoto09:38 • 5074 перегляди
Мода після 60: короткі стрижки, які дарують молодість і впевненістьPhoto07:12 • 26136 перегляди
Богдан Бойко: довіра і системність – основа ФК "Металіст 1925" у боротьбі за лідерство7 жовтня, 15:10 • 59522 перегляди
Чому один з гігантів вітчизняної фармгалузі "Дарниця" потрапив у пастку власної гри? Історія питання 7 жовтня, 13:53 • 44039 перегляди
Кріштіану Роналду став першим футболістом-мільярдером в історії07:42 • 10848 перегляди
Трамп розкритикував рішення запросити Bad Bunny як хедлайнера на шоу Супербоулу7 жовтня, 11:00 • 37403 перегляди
Селена Гомес поділилася зворушливим відео з власного весілля6 жовтня, 18:42 • 40717 перегляди
Тейлор Свіфт відповіла кількома словами на запитання, коли відбудеться її весілля4 жовтня, 11:30 • 92347 перегляди
Тейлор Свіфт на популярному британському шоу вразила обручкою від Тревіса Келса3 жовтня, 17:13 • 87146 перегляди
Нобелівську премію з хімії 2025 року присудили за розробку металоорганічних каркасів: їм приписують потенціал матеріалів XXI століття

Київ • УНН

 • 584 перегляди

Королівська Шведська академія наук присудила Нобелівську премію з хімії 2025 року Сусуму Кітагаві, Річарду Робсону та Омару М. Ягі. Їх відзначили за розробку металоорганічних каркасів, що мають великі порожнини для проникнення молекул.

Нобелівську премію з хімії 2025 року присудили за розробку металоорганічних каркасів: їм приписують потенціал матеріалів XXI століття

Королівська Шведська академія наук ухвалила рішення присудити Нобелівську премію з хімії 2025 року Сусуму Кітагаві, Річарду Робсону та Омару М. Ягі "за розробку металорганічних каркаси", повідомили у Нобелівському комітеті 8 жовтня, пише УНН.

Деталі

"Усуму Кітагава, Річард Робсон та Омар М. Ягі були удостоєні Нобелівської премії з хімії 2025 року за розробку нового типу молекулярної архітектури", - ідеться у повідомленні.

Лауреати з хімії 2025 року, як вказано, створили нові простори для хімії.

Створені ними конструкції – металоорганічні каркаси – містять великі порожнини, у які молекули можуть проникати та витікати з них. Дослідники використовували їх для збирання води з повітря пустель, вилучення забруднюючих речовин із води, уловлювання вуглекислого газу та зберігання водню.

Після новаторських відкриттів лауреатів дослідники створили багато різних функціональних металоорганічних каркасів (МОКС, MOF). Досі у більшості випадків ці матеріали використовувалися лише у невеликих масштабах. Щоб використати переваги МОКС-матеріалів на благо людства, багато компаній інвестують у їхнє масове виробництво та комерціалізацію. Декому це вдалося. Наприклад, електронна промисловість тепер може використовувати МОКС-матеріали для утримання деяких токсичних газів, необхідних виробництва напівпровідників. Інший МОКС може, навпаки, розкладати шкідливі гази, у тому числі ті, які можуть бути використані як хімічна зброя. Багато компаній також тестують матеріали, здатні вловлювати вуглекислий газ на заводах та електростанціях, щоб скоротити викиди парникових газів.

Деякі дослідники вважають, що металоорганічні каркаси мають такий величезний потенціал, що стануть матеріалами XXI століття.

Нобелівську премію з фізики 2025 року присудили за відкриття, що може допомогти розвитку квантових технологій07.10.25, 12:59 • 2336 переглядiв

Юлія Шрамко

Новини СвітуТехнології