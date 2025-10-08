Нобелевскую премию по химии 2025 года присудили за разработку металлоорганических каркасов: им приписывают потенциал материалов XXI века

$41.320.03
Эксклюзив
10:08 • 308 просмотра
Лекарства по самой низкой цене: почему аптеки обязаны экономить ваши деньги
09:05 • 5880 просмотра
Рада признала невозможность местных выборов во время войны: это позволит продолжать работу громадам, мэрам и советам
08:55 • 11456 просмотра
"Европа должна отреагировать": фон дер Ляйен заявила о гибридной войне и анонсировала дорожную карту действий через две недели
07:23 • 12305 просмотра
рф атаковала энергетику в двух областях, в Черниговской области графики отключений - Минэнерго
07:01 • 17024 просмотра
Движение поездов на Нежинском направлении ограничено из-за обстрелов: перечень задержанных рейсов
07:01 • 17163 просмотра
Цена на золото продолжает расти и бить рекорды, на это подорожание отреагировало и серебро
06:24 • 16176 просмотра
154 из 183 запущенных рф дронов обезврежены за ночь над Украиной
7 октября, 15:10 • 59176 просмотра
Богдан Бойко: доверие и системность – основа ФК "Металлист 1925" в борьбе за лидерство
7 октября, 14:52 • 54603 просмотра
В Украине сохранят фиксированную цену на газ для бытовых потребителей - Зеленский
Эксклюзив
7 октября, 12:19 • 39621 просмотра
Миграция бобров на Прикарпатье: эксперт объяснил, как приспособиться к жизни с новыми жителями
СБУ и Нацполиция заблокировали новые "схемы для уклонистов": среди задержанных – экс-чиновник Кабмина и руководство высших учебных заведенийPhoto8 октября, 01:02 • 28428 просмотра
В Крыму оккупанты проверяют, есть ли в телефонах школьников VPN и украинский язык8 октября, 02:06 • 25751 просмотра
Израиль и ХАМАС достигли "прогресса" на переговорах в Египте - CNN8 октября, 02:56 • 29103 просмотра
Чехия может передать Украине 30 модернизированных танков T-72M4CZ - Генштаб страны04:41 • 20400 просмотра
Мода после 60: короткие стрижки, которые дарят молодость и уверенностьPhoto07:12 • 24939 просмотра
Лекарства по самой низкой цене: почему аптеки обязаны экономить ваши деньги
Эксклюзив
10:08 • 326 просмотра
Полмиллиона в месяц во время войны: как живет главный юрист НБУ, пока военные собирают на дроныPhoto09:38 • 4184 просмотра
Мода после 60: короткие стрижки, которые дарят молодость и уверенностьPhoto07:12 • 25196 просмотра
Богдан Бойко: доверие и системность – основа ФК "Металлист 1925" в борьбе за лидерство7 октября, 15:10 • 59180 просмотра
Почему один из гигантов отечественной фармотрасли "Дарница" попал в ловушку собственной игры? История вопроса 7 октября, 13:53 • 43752 просмотра
Владимир Зеленский
Елена Соседка
Дональд Трамп
Руслан Стефанчук
Даниил Гетманцев
Украина
Польша
Соединённые Штаты
Черниговская область
Германия
Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером в истории07:42 • 10659 просмотра
Трамп раскритиковал решение пригласить Bad Bunny в качестве хедлайнера на шоу Супербоула7 октября, 11:00 • 37231 просмотра
Селена Гомес поделилась трогательным видео с собственной свадьбы6 октября, 18:42 • 40550 просмотра
Тейлор Свифт ответила несколькими словами на вопрос, когда состоится ее свадьба4 октября, 11:30 • 92188 просмотра
Тейлор Свифт на популярном британском шоу поразила обручальным кольцом от Трэвиса Келса3 октября, 17:13 • 86987 просмотра
Тесла Модель Y
Хранитель
Северный поток
СВИФТ
Эль-Паис

Нобелевскую премию по химии 2025 года присудили за разработку металлоорганических каркасов: им приписывают потенциал материалов XXI века

Киев • УНН

 • 298 просмотра

Королевская Шведская академия наук присудила Нобелевскую премию по химии 2025 года Сусуму Китагаве, Ричарду Робсону и Омару М. Яги. Их отметили за разработку металлоорганических каркасов, имеющих большие полости для проникновения молекул.

Нобелевскую премию по химии 2025 года присудили за разработку металлоорганических каркасов: им приписывают потенциал материалов XXI века

Королевская Шведская академия наук приняла решение присудить Нобелевскую премию по химии 2025 года Сусуму Китагаве, Ричарду Робсону и Омару М. Яги "за разработку металлоорганических каркасов", сообщили в Нобелевском комитете 8 октября, пишет УНН.

Подробности

"Усуму Китагава, Ричард Робсон и Омар М. Яги были удостоены Нобелевской премии по химии 2025 года за разработку нового типа молекулярной архитектуры", - говорится в сообщении.

Лауреаты по химии 2025 года, как указано, создали новые пространства для химии.

Созданные ими конструкции – металлоорганические каркасы – содержат большие полости, в которые молекулы могут проникать и выходить из них. Исследователи использовали их для сбора воды из воздуха пустынь, извлечения загрязняющих веществ из воды, улавливания углекислого газа и хранения водорода.

После новаторских открытий лауреатов исследователи создали много различных функциональных металлоорганических каркасов (МОКС, MOF). До сих пор в большинстве случаев эти материалы использовались лишь в небольших масштабах. Чтобы использовать преимущества МОКС-материалов на благо человечества, многие компании инвестируют в их массовое производство и коммерциализацию. Некоторым это удалось. Например, электронная промышленность теперь может использовать МОКС-материалы для удержания некоторых токсичных газов, необходимых для производства полупроводников. Другой МОКС может, наоборот, разлагать вредные газы, в том числе те, которые могут быть использованы в качестве химического оружия. Многие компании также тестируют материалы, способные улавливать углекислый газ на заводах и электростанциях, чтобы сократить выбросы парниковых газов.

Некоторые исследователи считают, что металлоорганические каркасы обладают таким огромным потенциалом, что станут материалами XXI века.

Нобелевская премия по физике 2025 года присуждена за открытие, которое может помочь развитию квантовых технологий07.10.25, 12:59 • 2334 просмотра

Юлия Шрамко

Новости МираТехнологии