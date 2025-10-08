Нобелевскую премию по химии 2025 года присудили за разработку металлоорганических каркасов: им приписывают потенциал материалов XXI века

Королевская Шведская академия наук приняла решение присудить Нобелевскую премию по химии 2025 года Сусуму Китагаве, Ричарду Робсону и Омару М. Яги "за разработку металлоорганических каркасов", сообщили в Нобелевском комитете 8 октября, пишет УНН.

"Усуму Китагава, Ричард Робсон и Омар М. Яги были удостоены Нобелевской премии по химии 2025 года за разработку нового типа молекулярной архитектуры", - говорится в сообщении.

Лауреаты по химии 2025 года, как указано, создали новые пространства для химии.

Созданные ими конструкции – металлоорганические каркасы – содержат большие полости, в которые молекулы могут проникать и выходить из них. Исследователи использовали их для сбора воды из воздуха пустынь, извлечения загрязняющих веществ из воды, улавливания углекислого газа и хранения водорода.

После новаторских открытий лауреатов исследователи создали много различных функциональных металлоорганических каркасов (МОКС, MOF). До сих пор в большинстве случаев эти материалы использовались лишь в небольших масштабах. Чтобы использовать преимущества МОКС-материалов на благо человечества, многие компании инвестируют в их массовое производство и коммерциализацию. Некоторым это удалось. Например, электронная промышленность теперь может использовать МОКС-материалы для удержания некоторых токсичных газов, необходимых для производства полупроводников. Другой МОКС может, наоборот, разлагать вредные газы, в том числе те, которые могут быть использованы в качестве химического оружия. Многие компании также тестируют материалы, способные улавливать углекислый газ на заводах и электростанциях, чтобы сократить выбросы парниковых газов.

Некоторые исследователи считают, что металлоорганические каркасы обладают таким огромным потенциалом, что станут материалами XXI века.

