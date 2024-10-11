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Нобелівську премію миру отримала японська організація Nihon Hidankyo

Київ • УНН

 • 13497 перегляди

Норвезький Нобелівський комітет присудив премію миру 2024 руху тих, хто вижив після атомних бомбардувань Хіросіми і Нагасакі. Nihon Hidankyo відзначено за зусилля зі створення світу без ядерної зброї.

Нобелівську премію миру отримала японська організація Nihon Hidankyo

Нобелівську премію миру 2024 присудили руху Nihon Hidankyo, що об'єднує тих, хто вижив після атомних бомбардувань Хіросіми і Нагасакі, повідомили у п'ятницю у Нобелівському комітеті, пише УНН.

Норвезький Нобелівський комітет ухвалив рішення присудити Нобелівську премію миру 2024 японської організації Nihon Hidankyo. Цей стихійний рух тих, хто вижив після атомного бомбардування Хіросіми і Нагасакі, також відомий як Хібакуша (Hibakusha), отримує премію миру за свої зусилля, спрямовані на створення світу, вільного від ядерної зброї, і за демонстрацію через свідчення свідків того, що ядерна зброя ніколи не повинна бути використана знову

- ідеться у повідомленні.

Зеленського номінували на Нобелівську премію миру 04.10.24, 12:16 • 116302 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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