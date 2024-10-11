Нобелівську премію миру отримала японська організація Nihon Hidankyo

Нобелівську премію миру 2024 присудили руху Nihon Hidankyo, що об'єднує тих, хто вижив після атомних бомбардувань Хіросіми і Нагасакі, повідомили у п'ятницю у Нобелівському комітеті, пише УНН.

Норвезький Нобелівський комітет ухвалив рішення присудити Нобелівську премію миру 2024 японської організації Nihon Hidankyo. Цей стихійний рух тих, хто вижив після атомного бомбардування Хіросіми і Нагасакі, також відомий як Хібакуша (Hibakusha), отримує премію миру за свої зусилля, спрямовані на створення світу, вільного від ядерної зброї, і за демонстрацію через свідчення свідків того, що ядерна зброя ніколи не повинна бути використана знову