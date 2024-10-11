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Политолог о переносе "Рамштайна": не критично для Украины, возможность лучше подготовиться
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Политолог о переносе "Рамштайна": не критично для Украины, возможность лучше подготовиться

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"Мамкины юристы": суд перенес рассмотрение иска владельца "Гулливера“ против АРМА из-за неподготовленности адвокатов агентства

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Судейская "армия" редеет: в Украине почти треть судейских должностей вакантна
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беларусь вывезла более 2200 украинских детей с оккупированных территорий - исследование
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Делаем все от себя зависящее, чтобы дети нашей громады занимались спортом и физически развивались - мэр Броваров
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10 октября 2024, 08:55  •  105212 просмотра

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Экс-заместитель главы ГБР рассказал, в чем сложность расследования служебных преступлений
10 октября 2024, 08:33  •  106788 просмотра

Экс-заместитель главы ГБР рассказал, в чем сложность расследования служебных преступлений

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10 октября 2024, 07:59  •  90230 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Нобелевскую премию мира получила японская организация Nihon Hidankyo

Нобелевскую премию мира получила японская организация Nihon Hidankyo

Киев  •  УНН

11 октября 2024, 09:09  •  1750 просмотра

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Норвежский Нобелевский комитет присудил премию мира 2024 года движению выживших после атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. Nihon Hidankyo отмечено за усилия по созданию мира без ядерного оружия.

Нобелевскую премию мира 2024 присудили движению Nihon Hidankyo, объединяющему выживших после атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, сообщили в пятницу в Нобелевском комитете, пишет УНН.

Норвежский Нобелевский комитет принял решение присудить Нобелевскую премию мира 2024 года японской организации Nihon Hidankyo. Это стихийное движение выживших после атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, также известное как Хибакуша (Hibakusha), получает премию мира за свои усилия, направленные на создание мира, свободного от ядерного оружия, и за демонстрацию через свидетельства свидетелей того, что ядерное оружие никогда не должно быть использовано снова

- говорится в сообщении.

Зеленского номинировали на Нобелевскую премию мира4 октября 2024, 09:16 • 115410 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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