Нобелевскую премию мира получила японская организация Nihon Hidankyo
Киев • УНН
Норвежский Нобелевский комитет присудил премию мира 2024 года движению выживших после атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. Nihon Hidankyo отмечено за усилия по созданию мира без ядерного оружия.
Нобелевскую премию мира 2024 присудили движению Nihon Hidankyo, объединяющему выживших после атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, сообщили в пятницу в Нобелевском комитете, пишет УНН.
Норвежский Нобелевский комитет принял решение присудить Нобелевскую премию мира 2024 года японской организации Nihon Hidankyo. Это стихийное движение выживших после атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, также известное как Хибакуша (Hibakusha), получает премию мира за свои усилия, направленные на создание мира, свободного от ядерного оружия, и за демонстрацию через свидетельства свидетелей того, что ядерное оружие никогда не должно быть использовано снова
Зеленского номинировали на Нобелевскую премию мира4 октября 2024, 09:16 • 115410 просмотров