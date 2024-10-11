Нобелевскую премию мира получила японская организация Nihon Hidankyo

Нобелевскую премию мира 2024 присудили движению Nihon Hidankyo, объединяющему выживших после атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, сообщили в пятницу в Нобелевском комитете, пишет УНН.

Норвежский Нобелевский комитет принял решение присудить Нобелевскую премию мира 2024 года японской организации Nihon Hidankyo. Это стихийное движение выживших после атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, также известное как Хибакуша (Hibakusha), получает премию мира за свои усилия, направленные на создание мира, свободного от ядерного оружия, и за демонстрацию через свидетельства свидетелей того, что ядерное оружие никогда не должно быть использовано снова