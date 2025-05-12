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Nissan подвоїв кількість скорочень штату до 20 тис. співробітників

Київ • УНН

 • 2940 перегляди

Компанія Nissan планує додатково скоротити понад 10 000 співробітників через падіння обсягів продажів. Це призведе до скорочення робочої сили групи приблизно на 15%.

Nissan подвоїв кількість скорочень штату до 20 тис. співробітників

Компанія Nissan планує додатково скоротити понад 10 000 співробітників, загалом очікується близько 20 000 скорочень, повідомляє NHK, пише УНН.

Деталі

"Компанія Nissan Motor Co., Ltd., показники діяльності якої продовжують погіршуватися, вирішила додатково скоротити понад 10 000 людей як вдома, так і за кордоном, щоб змінити компанію на краще. У поєднанні з попередніми планами це призведе до скорочення приблизно 20 000 співробітників, або приблизно 15% від загальної робочої сили групи", - пише видання.

Як вказано, очікується, що Nissan Motor Co., Ltd. отримає остаточний дефіцит до 750 мільярдів ієн ($5 млрд) за весь фінансовий рік.

У листопаді минулого року компанія оголосила про плани скоротити свої глобальні виробничі потужності на 20% і звільнити 9000 працівників, щоб змінити свій бізнес. "Однак, за словами людей, знайомих із ситуацією, через падіння обсягів продажів більше, ніж очікувалося, компанія вирішила скоротити ще 11 000 робочих місць як у Японії, так і за кордоном", - уточнює видання.

Це, як вказано, призведе до скорочення робочої сили групи приблизно на 15%.

9 травня компанія Nissan також оголосила про відмову від планів будівництва заводу акумуляторів для електромобілів (EV) у Японії.

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Компанія вже оголосила про намір закрити три заводи, у тому числі в Таїланді, і переглядатиме надмірну структуру виробництва, скорочуючи робочу силу.

Очікується, що Nissan оголосить про цю політику на своїй конференції з прибутків 13 травня, і оскільки бізнес-середовище стає ще жорсткішим через митні заходи, запроваджені адміністрацією Трампа в Сполучених Штатах, основна увага, як зазначається, зосереджується на тому, чи зможе нова команда керівництва, включаючи президента Івана Еспінозу, який вступив на посаду в квітні, провести фундаментальну реструктуризацію компанії.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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