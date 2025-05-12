Nissan подвоїв кількість скорочень штату до 20 тис. співробітників

Компанія Nissan планує додатково скоротити понад 10 000 співробітників, загалом очікується близько 20 000 скорочень, повідомляє NHK, пише УНН.

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"Компанія Nissan Motor Co., Ltd., показники діяльності якої продовжують погіршуватися, вирішила додатково скоротити понад 10 000 людей як вдома, так і за кордоном, щоб змінити компанію на краще. У поєднанні з попередніми планами це призведе до скорочення приблизно 20 000 співробітників, або приблизно 15% від загальної робочої сили групи", - пише видання.

Як вказано, очікується, що Nissan Motor Co., Ltd. отримає остаточний дефіцит до 750 мільярдів ієн ($5 млрд) за весь фінансовий рік.

У листопаді минулого року компанія оголосила про плани скоротити свої глобальні виробничі потужності на 20% і звільнити 9000 працівників, щоб змінити свій бізнес. "Однак, за словами людей, знайомих із ситуацією, через падіння обсягів продажів більше, ніж очікувалося, компанія вирішила скоротити ще 11 000 робочих місць як у Японії, так і за кордоном", - уточнює видання.

Це, як вказано, призведе до скорочення робочої сили групи приблизно на 15%.

9 травня компанія Nissan також оголосила про відмову від планів будівництва заводу акумуляторів для електромобілів (EV) у Японії.

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Компанія вже оголосила про намір закрити три заводи, у тому числі в Таїланді, і переглядатиме надмірну структуру виробництва, скорочуючи робочу силу.

Очікується, що Nissan оголосить про цю політику на своїй конференції з прибутків 13 травня, і оскільки бізнес-середовище стає ще жорсткішим через митні заходи, запроваджені адміністрацією Трампа в Сполучених Штатах, основна увага, як зазначається, зосереджується на тому, чи зможе нова команда керівництва, включаючи президента Івана Еспінозу, який вступив на посаду в квітні, провести фундаментальну реструктуризацію компанії.