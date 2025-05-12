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Nissan удвоил количество сокращений штата до 20 тыс. сотрудников

Киев • УНН

 • 2718 просмотра

Компания Nissan планирует дополнительно сократить более 10 000 сотрудников из-за падения объемов продаж. Это приведет к сокращению рабочей силы группы примерно на 15%.

Nissan удвоил количество сокращений штата до 20 тыс. сотрудников

Компания Nissan планирует дополнительно сократить более 10 000 сотрудников, в общей сложности ожидается около 20 000 сокращений, сообщает NHK, пишет УНН.

Детали

"Компания Nissan Motor Co., Ltd., показатели деятельности которой продолжают ухудшаться, решила дополнительно сократить более 10 000 человек как дома, так и за рубежом, чтобы изменить компанию к лучшему. В сочетании с предыдущими планами это приведет к сокращению примерно 20 000 сотрудников, или примерно 15% от общей рабочей силы группы", - пишет издание.

Как указано, ожидается, что Nissan Motor Co., Ltd. получит окончательный дефицит до 750 миллиардов иен ($5 млрд) за весь финансовый год.

В ноябре прошлого года компания объявила о планах сократить свои глобальные производственные мощности на 20% и уволить 9000 работников, чтобы изменить свой бизнес. "Однако, по словам людей, знакомых с ситуацией, из-за падения объемов продаж больше, чем ожидалось, компания решила сократить еще 11 000 рабочих мест как в Японии, так и за рубежом", - уточняет издание.

Это, как указано, приведет к сокращению рабочей силы группы примерно на 15%.

9 мая компания Nissan также объявила об отказе от планов строительства завода аккумуляторов для электромобилей (EV) в Японии.

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Компания уже объявила о намерении закрыть три завода, в том числе в Таиланде, и будет пересматривать чрезмерную структуру производства, сокращая рабочую силу.

Ожидается, что Nissan объявит об этой политике на своей конференции по прибылям 13 мая, и поскольку бизнес-среда становится еще более жесткой из-за таможенных мер, введенных администрацией Трампа в Соединенных Штатах, основное внимание, как отмечается, сосредотачивается на том, сможет ли новая команда руководства, включая президента Ивана Эспинозу, который вступил в должность в апреле, провести фундаментальную реструктуризацию компании.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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