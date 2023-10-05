Німецький концерн Rheinmetall передав Україні нову партію розвідувальних систем

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«Замовлення у двозначному діапазоні мільйонів євро. Замовлення зробив німецький уряд», – розповіли в Rheinmetall.

Система захисту безпілотників SurvеilSpire призначена для розвідки та боротьби з ворожими дронами.

До складу систем розвідки входить спостережена вежа з камерою денного та нічного бачення, автопілотовані міні-дрони та система управління. Транспортні засоби також включені.

Системи використовуються, зокрема, для моніторингу ділянок місцевості. Система також може забезпечити мережу 5G. Rheinmetall співпрацює над проєктом з естонською компанією DefSecIntel.

Для розгортання системи потрібно лише три людини. Система включає бездротові канали зв’язку (4G і Starlink) для передачі відео на мобільний командний пункт.

Сонячні панелі дозволяють SurvеilSpire збільшити тривалість роботи.

Система також застосовує безпілотники-розвідники на автопілоті, які можуть проводити патрулюванні польоти. Отриману інформацію опрацьовують за допомогою спеціального програмного забезпечення та штучного інтелекту.

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