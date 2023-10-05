Немецкий концерн Rheinmetall передал Украине новую партию разведывательных систем.
Киев • УНН
Киев. 5 октября. УНН. Rheinmetall начал передавать Украине новую партию автоматизированных разведывательных систем SurveilSpire. В концерне рассказали, что заказ для Украины оплатило правительство Германии, передает УНН
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«заказы в двузначном диапазоне миллионов евро. Заказ сделал немецкое правительство», – рассказали в Rheinmetall.
система защиты дронов Surveilspire предназначена для разведки и борьбы с вражескими дронами.
Системы разведки включают наблюдаемую башню с камерой дневного и ночного видения, автопилотируемые мини-дроны и систему управления. Транспортные средства также включены.
Системы используются, в частности, для мониторинга участков местности. Система также может обеспечить сеть 5G. Rheinmetall сотрудничает над проектом с эстонской компанией DefSecIntel.
Для развертывания системы требуется всего три человека. Система включает беспроводные каналы связи (4G и Starlink) для передачи видео на мобильный командный пункт.
Солнечные панели позволяют Surveilspire увеличить продолжительность работы.
Система также использует беспилотники-разведчики на автопилоте, которые могут патрулировать полеты. Полученную информацию прорабатывают с помощью специального программного обеспечения и искусственного интеллекта.
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