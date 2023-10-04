США передадуть Україні вилучену в Ірану зброю — ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Сполучені Штати незабаром оголосять про передачу Україні вилученої з Ірану стрілецької зброї та боєприпасів. Про це одночасно повідомляють CNN та Reuters із посиланням на анонімного американського чиновника, передає УНН.
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Офіційний представник США на умовах анонімності сказав, що оголошення про передачу зброї може відбутись вже цього тижня.
Наразі невідомо, які законні повноваження використовуватимуть США для сприяння передачі цієї зброї, оскільки норми ООН вимагають, аби конфіскована зброя була знищена або збережена. Однак, адміністрація Байдена місяцями зважувала, як законно відправити українцям зброю, яка зберігається на об’єктах CENTCOM на Близькому Сході, і схоже знайшла вирішення цієї дилеми.
За інформацією американських ЗМІ наближених до правління, США планують передати Україні тисячі одиниць конфіскованої іранської зброї та боєприпасів, що може допомогти подолати критичну нестачу, з якою стикається українська армія.
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Військово-морські сили США впродовж багатьох років вилучали зброю, яка, ймовірно, була привезена з Ірану для підтримуваних Іраном бойовиків у Ємені. Зазвичай цю зброю нелегально перевозили на рибальських суднах.
Минулого року Королівський флот Великобританії заявив, що один з його військових кораблів вилучив іранську зброю, включаючи ракети класу “земля-повітря” та двигуни для крилатих ракет, у контрабандистів у міжнародних водах на південь від Ірану.
Нагадаємо
Нещодавно у Сполучених Штатах Конгрес виключив допомогу Україні з законопроєкту про надзвичайні ситуації, щоб запобігти частковому припиненню роботи уряду.
Джо Байден категорично виступив проти зменшення військової допомоги Україні, та скликав на телефонну розмову лідерів європейських держав. Під час онлайн зустрічі учасники обговорили спільні зусилля для продовження надання Україні боєприпасів і систем озброєння, які їй потрібні для захисту своїх територій. Більшість присутніх лідерів європейських країн публічно підтвердили рішучість у підтримці України стільки, скільки це буде потрібно.