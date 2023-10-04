США передадуть Україні вилучену в Ірану зброю — ЗМІ

ukru
29 березня, 17:57 • 200692 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 257961 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 224325 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 260863 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 230618 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 181684 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 177936 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 156906 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 472683 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 174265 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
3 м/с
62 %
745 мм
Похмуро, очікується, що дощ почнеться через 30 хвилин
Популярнi новини
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 132370 перегляди
По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

30 березня, 08:40 • 145763 перегляди
Припинення вогню в Україні посилить загрозу з боку рф для країн Балтії - FT

Припинення вогню в Україні посилить загрозу з боку рф для країн Балтії - FT

30 березня, 08:53 • 73672 перегляди
Ворожий обстріл Харкова: кількість постраждалих зросла до 35

Ворожий обстріл Харкова: кількість постраждалих зросла до 35

09:49 • 102624 перегляди
Зеленський: рф випустила понад тисячу дронів за тиждень - очікуємо реакції від США і Європи на цей терор

Зеленський: рф випустила понад тисячу дронів за тиждень - очікуємо реакції від США і Європи на цей терор

11:03 • 86742 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 326761 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 472700 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 514914 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 516656 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 420290 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 132370 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 257977 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 156711 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 149073 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 121321 перегляди
Актуальне
США передадуть Україні вилучену в Ірану зброю — ЗМІ

США передадуть Україні вилучену в Ірану зброю — ЗМІ

Київ • УНН

 • 919068 перегляди

КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Сполучені Штати незабаром оголосять про передачу Україні вилученої з Ірану стрілецької зброї та боєприпасів. Про це одночасно повідомляють CNN та Reuters із посиланням на анонімного американського чиновника, передає УНН.

Деталі

Офіційний представник США на умовах анонімності сказав, що оголошення про передачу зброї може відбутись вже цього тижня.

Наразі невідомо, які законні повноваження використовуватимуть США для сприяння передачі цієї зброї, оскільки норми ООН вимагають, аби конфіскована зброя була знищена або збережена. Однак, адміністрація Байдена місяцями зважувала, як законно відправити українцям зброю, яка зберігається на об’єктах CENTCOM на Близькому Сході, і схоже знайшла вирішення цієї дилеми.

За інформацією американських ЗМІ наближених до правління, США планують передати Україні тисячі одиниць конфіскованої іранської зброї та боєприпасів, що може допомогти подолати критичну нестачу, з якою стикається українська армія.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: США мають намір продовжити безперервне фінансування України у боротьбі з росією — Кірбі

Додатково

Військово-морські сили США впродовж багатьох років вилучали зброю, яка, ймовірно, була привезена з Ірану для підтримуваних Іраном бойовиків у Ємені. Зазвичай цю зброю нелегально перевозили на рибальських суднах.

Минулого року Королівський флот Великобританії заявив, що один з його військових кораблів вилучив іранську зброю, включаючи ракети класу “земля-повітря” та двигуни для крилатих ракет, у контрабандистів у міжнародних водах на південь від Ірану.

Нагадаємо

Нещодавно у Сполучених Штатах Конгрес виключив допомогу Україні з законопроєкту про надзвичайні ситуації, щоб запобігти частковому припиненню роботи уряду.

Джо Байден категорично виступив проти зменшення військової допомоги Україні, та скликав на телефонну розмову лідерів європейських держав. Під час онлайн зустрічі учасники обговорили спільні зусилля для продовження надання Україні боєприпасів і систем озброєння, які їй потрібні для захисту своїх територій. Більшість присутніх лідерів європейських країн публічно підтвердили рішучість у підтримці України стільки, скільки це буде потрібно.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ВійнаПолітикаТехнології
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,800.20
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,813.57