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США передадут Украине изъятое у Ирана оружие - СМИ

США передадут Украине изъятое у Ирана оружие - СМИ

Киев • УНН

 • 919063 просмотра

КИЕВ. 4 октября. УНН. Соединенные Штаты вскоре объявят о передаче Украине изъятого из Ирана стрелкового оружия и боеприпасов. Об этом одновременно сообщают CNN и Reuters со ссылкой на анонимного американского чиновника, передает УНН.

Детали

Официальный представитель США на условиях анонимности сказал, что объявление о передаче оружия вероятно огласят уже на этой неделе.

Пока неизвестно, какие законные полномочия будет использовать США для содействия передаче этого оружия, поскольку нормы ООН требуют, чтобы конфискованное оружие было уничтожено или сохранено. Однако администрация Байдена месяцами взвешивала, как законно отправить украинцам оружие, хранящееся на объектах CENTCOM на Ближнем Востоке, и, похоже, нашла решение этой дилеммы.

По информации американских СМИ, приближенных к правлению, США планируют передать Украине тысячи единиц конфискованного иранского оружия и боеприпасов, что может помочь преодолеть критическую нехватку, с которой сталкивается украинская армия.

Читайте также: США намерены продолжить непрерывное финансирование Украины в борьбе с россией — Кирби

Дополнительно

Военно-морские силы США в течение многих лет изымали оружие, которое, вероятно, было привезено из Ирана для поддерживаемых Ираном боевиков в Йемене. Обычно это оружие нелегально перевозили на рыболовных судах.

В прошлом году Королевский флот Великобритании заявил, что один из его военных кораблей изъял иранское оружие, включая ракеты класса "земля-воздух" и двигатели для крылатых ракет, у контрабандистов в международных водах к югу от Ирана.

Напомним

Недавно в Соединенных Штатах Конгресс исключил помощь Украине из законопроекта о чрезвычайных ситуациях, чтобы предотвратить частичное прекращение работы правительства.

Джо Байден категорически выступил против уменьшения военной помощи Украине и созвал на телефонный разговор лидеров европейских государств. Во время онлайн встречи участники обсудили совместные усилия по продолжению предоставления Украине боеприпасов и систем вооружения, которые ей нужны для защиты своих территорий. Большинство присутствующих лидеров европейских стран публично подтвердило решимость в поддержке Украины столько, сколько это потребуется.

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