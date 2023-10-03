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США мають намір продовжити безперервне фінансування України у боротьбі з росією — Кірбі

США мають намір продовжити безперервне фінансування України у боротьбі з росією — Кірбі

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 жовтня. УНН. За словами координатора зі стратегічних комунікацій Ради національної нацбезпеки Білого Дому Джона Кірбі, у США достатньо фінансових повноважень, щоб задовольнити потреби України на полях битв ще певний час, але їм потрібно, щоб Конгрес почав діяти. Про це Кірбі заявив під час свого виступу пише REUTERS, передає УНН.

Цитата

“Як чітко заявив президент Байден, ми ні за яких обставин не можемо допустити, щоб підтримка України з боку Америки була перервана. Час нам не друг. У нас достатньо фінансових органів. Щоб відповідати на полі бою Україні потрібно трохи довше. Але нам потрібно, щоб Конгрес діяв, аби гарантувати, що наша підтримка не буде перериватись” — наголосив Кірбі у своєму виступі.

Деталі

Згідно із заявою Джона Кірбі, Президент з нетерпінням чекає співпраці з Конгресом, аби забезпечити виконання зобов’язань перед Україною. Він сподівається, що спікер Маккарті дотримуватиметься свого публічного зобов’язання щодо забезпечення підтримки, необхідної для допомоги Україні в цей критичний момент.

Зокрема, Кірбі сказав про важливість продовжувати зміцнювати українську протиповітряну оборону, оскільки Україна готується до нових атак на критично важливу інфраструктуру, особливо у наступні зимові місяці.

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Координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки при Білому домі також підкреслив, що перерва у фінансовій підтримці може мати критичні наслідки.

Підсумовуючи свій виступ Джон Кірбі наголосив, що підтримка України зміцнює й національну безпеку США. І що є правильно для українського народу, є важливо й для американського народу. На думку Кірбі, протидія здатності Путіна вести війну проти сусідньої країни може фактично запобігти більшому конфлікту, в якому можуть знадобитися американські війська.

Нагадаємо

Нещодавно у Сполучених Штатах Конгрес виключив допомогу Україні з законопроєкту про надзвичайні ситуації, щоб запобігти частковому припиненню роботи уряду. Джо Байден категорично виступив проти зменшення військової допомоги Україні, та скликав на телефонну розмову лідерів європейських держав. Під час онлайн зустрічі учасники обговорили спільні зусилля для продовження надання Україні боєприпасів і систем озброєння, які їй потрібні для захисту своїх територій. Більшість присутніх лідерів європейських країн публічно підтвердили рішучість у підтримці України стільки, скільки це буде потрібно.

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Готовність продовжувати збільшувати допомогу Україні незалежно від політичної ситуації в США висловили в Європейському союзу.

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