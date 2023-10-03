США намерены продолжить непрерывное финансирование Украины в борьбе с Россией - Кирби

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“Как четко заявил президент Байден, мы ни при каких обстоятельствах не можем допустить, чтобы поддержка Украины со стороны Америки была прервана. Время нам не друг. У нас достаточно финансовых органов. Чтобы отвечать на поле боя Украине нужно немного дольше. Но нам нужно, чтобы Конгресс действовал, чтобы гарантировать, что наша поддержка не будет прерываться” — отметил Кирби в своём выступлении.

Детали

Согласно заявлению Джона Кирби, Президент с нетерпением ждет сотрудничества с Конгрессом, чтобы обеспечить выполнение обязательств перед Украиной. Он надеется, что спикер Маккарти будет придерживаться своего публичного обязательства по обеспечению поддержки, необходимой для помощи Украине в этот критический момент.

В частности, Кирби сказал о важности продолжать укреплять украинскую противовоздушную оборону, поскольку Украина готовится к новым атакам на критически важную инфраструктуру, особенно в последующие зимние месяцы.

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Координатор стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности при Белом доме также подчеркнул, что перерыв в финансовой поддержке может иметь критические последствия.

Подытоживая свое выступление Джон Кирби отметил, что поддержка Украины укрепляет и национальную безопасность США. И что правильно для украинского народа, важно и для американского народа. По мнению Кирби, противодействие способности Путина вести войну против соседней страны может фактически предотвратить больший конфликт, в котором могут понадобиться американские войска.

Напомним

Недавно в Соединенных Штатах Конгресс исключил помощь Украине из законопроекта о чрезвычайных ситуациях, чтобы предотвратить частичное прекращение работы правительства. Джо Байден категорически выступил против уменьшения военной помощи Украине, и созвал на телефонный разговор лидеров европейских государств. Во время онлайн встречи участники обсудили совместные усилия для продолжения предоставления Украине боеприпасов и систем вооружения, которые ей нужны для защиты своих территорий. Большинство присутствующих лидеров европейских стран публично подтвердили решимость в поддержке Украины столько, сколько это потребуется.

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Готовность продолжать увеличивать помощь Украине независимо от политической ситуации в США выразили в Европейском союзе.