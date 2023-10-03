“Ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки потрібно” — Сунак у заяві лідерам G7 і НАТО

Цитата

“Він (прем’єр-міністр Ріші Сунак — ред.) окреслив триваючу військову, гуманітарну та економічну допомогу Сполученого Королівства Україні та підкреслив, що ця підтримка триватиме стільки, скільки буде потрібно”, — йдеться у заяві прессекретаря Даунінг-стріт.

Деталі

Прем’єр-міністр Ріші Сунак зробив таку заяву одразу після телефонної розмови з американським Президентом Джо Байденом.

На тлі занепокоєння тим, що підтримка військових зусиль Києва проти росії згасає Президент США скликав дзвінок.

У розмові із президентом Байденом взяли участь прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн, президент Європейської Ради Шарль Мішель, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем’єрка Італії Джорджа Мелоні, прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, генсекретар НАТО Єнс Столтенберг, президент Польщі Анджей Дуда, президент Румунії Клаус Йоганніс, міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна, а також прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак.

Як розповів після розмови польський президент, Байден запевнив усіх присутніх, що допомога Україні, продовжиться, особливо військової допомоги.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: путін намагається припинити підтримку України, використовуючи пропаганду і шпигунську мережу — NYT

Нагадаємо

Нещодавно у Сполучених Штатах Конгрес виключив допомогу Україні з законопроекту про надзвичайні ситуації, щоб запобігти частковому припиненню роботи уряду. Джо Байден категорично виступив проти зменшення військової допомоги Україні. Готовність продовжувати збільшувати допомогу Україні незалежно від політичної ситуації в США висловили в Європейському союзу.