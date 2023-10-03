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путін намагається припинити підтримку України, використовуючи пропаганду і шпигунську мережу - NYT

Київ • УНН

 • 656313 перегляди

КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Намагаючись припинити західну підтримку України, російський диктатор володимир путін спробує використати шпигунську мережу і нові технології для просування російської пропаганди, підтримки проросійських партій і популяризації теорій змови. Про це пише The New York Times, посилаючись на американських чиновників, передає УНН.

Деталі

Видання відзначає, що стратегія росії виграти війну в Україні полягає в тому, щоб "пережити" Захід.

Американські офіційні особи переконані, що російська дезінформація спрямована на збільшення підтримки кандидатів, які виступають проти допомоги Україні, з кінцевою метою припинення міжнародної військової допомоги Києву.

кремль розчарований тим, що США та Європа в основному залишаються єдиними щодо продовження військової та економічної підтримки України, заявили американські чиновники.

Ця військова допомога втримала Україну в боротьбі, поставила початкові цілі росії взяти Київ та Одесу поза досяжністю і навіть зупинила її мету контролювати весь Донбас на сході України.

За словами офіційних осіб, путін вважає, що може вплинути на американську політику, щоб послабити підтримку України і потенційно відновити свою перевагу на полі бою. Він, схоже, уважно стежить за політичними дебатами США щодо допомоги Україні.

Нагадаємо

Американські конгресмени ухвалили тимчасовий бюджет, при цьому не прийняли прохання адміністрації президента Байдена включити нову допомогу для України, чим глибоко розчарували багатьох прихильників Києва та залишивши у підвішеному стані майбутню підтримку Україні з боку США.

Українські Національні Новини

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