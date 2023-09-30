Несхвалення нової допомоги Україні матиме серйозні наслідки для війни – адміністрація Байдена

ukru
29 березня, 17:57 • 188921 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 241020 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 211386 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 248176 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 218710 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 175229 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 173508 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 155476 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 462101 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 174050 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
3.5 м/с
57 %
746 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 117625 перегляди
По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

08:40 • 133984 перегляди
Припинення вогню в Україні посилить загрозу з боку рф для країн Балтії - FT

Припинення вогню в Україні посилить загрозу з боку рф для країн Балтії - FT

08:53 • 55336 перегляди
Ворожий обстріл Харкова: кількість постраждалих зросла до 35

Ворожий обстріл Харкова: кількість постраждалих зросла до 35

09:49 • 85565 перегляди
Зеленський: рф випустила понад тисячу дронів за тиждень - очікуємо реакції від США і Європи на цей терор

Зеленський: рф випустила понад тисячу дронів за тиждень - очікуємо реакції від США і Європи на цей терор

11:03 • 67072 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 315538 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 462135 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 505861 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 508392 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 412814 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 117625 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 241015 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 153674 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 146246 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 118724 перегляди
Актуальне
Несхвалення нової допомоги Україні матиме серйозні наслідки для війни – адміністрація Байдена

Несхвалення нової допомоги Україні матиме серйозні наслідки для війни – адміністрація Байдена

Київ • УНН

 • 1438258 перегляди

КИЇВ 30 вересня. УНН. Американські конгресмени ухвалили тимчасовий бюджет, при цьому не прийняли прохання адміністрації президента Байдена включити нову допомогу для України, чим глибоко розчарували багатьох прихильників Києва та залишивши у підвішеному стані майбутню підтримку Україні з боку США. При тому, що Міністерство оборони США вичерпало майже все доступне фінансування для допомоги Україні в сфері безпеки, різко попередивши про наслідки на полі бою, якщо не надійде нова підтримка. Про це CNN повідомив чиновник із Білого дому, передає УНН.

Деталі

Чиновники з адміністрації Байдена стверджували конгресменам, що продовження фінансування України необхідне як для оперативних цілей на полі бою, так і для демонстрації підтримки союзникам США.

Несхвалення нового фінансування для України відбулося лише через кілька днів після того, як президент України Володимир Зеленський особисто звернувся з проханням про продовження підтримки США у Конгресі, а також після того, як президент Джо Байден і його помічники висловили впевненість, що нове фінансування буде схвалено.

Після того, як тимчасовий бюджет без фінансової допомоги Україні був ухвалений Палатою представників, офіційний представник Білого дому закликав спікера Палати представників Кевіна Маккарті швидко винести на голосування новий окремий законопроєкт про фінансування України. Раніше Байден попросив додатково виділити Україні 24 мільярди доларів.

Цитата

«Ми повністю очікуємо, що спікер Маккарті — який заявив про свою підтримку фінансування України в її боротьбі проти незаконної та невиправданої агресійної війни Росії — незабаром винесе на розгляд окремий законопроєкт», — сказав чиновник.

Законодавці також заявили, що очікують, що нове фінансування від України буде незабаром.

«Я хочу чітко повідомити нашим українським союзникам: ми непохитно підтримуємо вашу оборону від російського вторгнення, і ми виконаємо це зобов’язання», — сказав член Конгресу Дон Бейєр, демократ від Вірджинії.

Він додав, що у Конгресі є ті, хто відмовляє Україні в допомозі, але тих, хто підтримує українських союзників, значно більше. Незабаром США знову надаватимуть допомогу, якої Україна потребує і на яку заслуговує.

Водночас, як пише CNN, відмова від ухвалення нового фінансування розчарувала прихильників Києва, і деякі чиновники адміністрації приватно заявили, що побоюються, що це може продемонструвати слабкість перед лицем російської агресії.

Нагадаємо

У суботу ввечері Конгрес США затвердив альтернативний проєкт бюджету, але без додаткової допомоги України

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаПолітика
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,679.70
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,807.71