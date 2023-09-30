Несхвалення нової допомоги Україні матиме серйозні наслідки для війни – адміністрація Байдена

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Чиновники з адміністрації Байдена стверджували конгресменам, що продовження фінансування України необхідне як для оперативних цілей на полі бою, так і для демонстрації підтримки союзникам США.

Несхвалення нового фінансування для України відбулося лише через кілька днів після того, як президент України Володимир Зеленський особисто звернувся з проханням про продовження підтримки США у Конгресі, а також після того, як президент Джо Байден і його помічники висловили впевненість, що нове фінансування буде схвалено.

Після того, як тимчасовий бюджет без фінансової допомоги Україні був ухвалений Палатою представників, офіційний представник Білого дому закликав спікера Палати представників Кевіна Маккарті швидко винести на голосування новий окремий законопроєкт про фінансування України. Раніше Байден попросив додатково виділити Україні 24 мільярди доларів.

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«Ми повністю очікуємо, що спікер Маккарті — який заявив про свою підтримку фінансування України в її боротьбі проти незаконної та невиправданої агресійної війни Росії — незабаром винесе на розгляд окремий законопроєкт», — сказав чиновник.

Законодавці також заявили, що очікують, що нове фінансування від України буде незабаром.

«Я хочу чітко повідомити нашим українським союзникам: ми непохитно підтримуємо вашу оборону від російського вторгнення, і ми виконаємо це зобов’язання», — сказав член Конгресу Дон Бейєр, демократ від Вірджинії.

Він додав, що у Конгресі є ті, хто відмовляє Україні в допомозі, але тих, хто підтримує українських союзників, значно більше. Незабаром США знову надаватимуть допомогу, якої Україна потребує і на яку заслуговує.

Водночас, як пише CNN, відмова від ухвалення нового фінансування розчарувала прихильників Києва, і деякі чиновники адміністрації приватно заявили, що побоюються, що це може продемонструвати слабкість перед лицем російської агресії.

Нагадаємо

У суботу ввечері Конгрес США затвердив альтернативний проєкт бюджету, але без додаткової допомоги України