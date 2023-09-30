Неодобрение новой помощи Украине будет иметь серьезные последствия для войны - администрация Байдена

КИЕВ 30 сентября. УНН. Американские конгрессмены приняли временный бюджет, при этом не приняли просьбу администрации президента Байдена включить новую помощь для Украины, чем глубоко разочаровали многих сторонников Киева и оставив в подвешенном состоянии будущую поддержку Украине со стороны США. При том, что Министерство обороны США исчерпало почти все доступное финансирование для помощи Украине в сфере безопасности, резко предупредив о последствиях на поле боя, если не поступит новая поддержка. Об этом CNN сообщил чиновник из Белого дома, передает УНН.