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Неодобрение новой помощи Украине будет иметь серьезные последствия для войны - администрация Байдена

Неодобрение новой помощи Украине будет иметь серьезные последствия для войны - администрация Байдена

Киев • УНН

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КИЕВ 30 сентября. УНН. Американские конгрессмены приняли временный бюджет, при этом не приняли просьбу администрации президента Байдена включить новую помощь для Украины, чем глубоко разочаровали многих сторонников Киева и оставив в подвешенном состоянии будущую поддержку Украине со стороны США. При том, что Министерство обороны США исчерпало почти все доступное финансирование для помощи Украине в сфере безопасности, резко предупредив о последствиях на поле боя, если не поступит новая поддержка. Об этом CNN сообщил чиновник из Белого дома, передает УНН.

Детали

Чиновники из администрации Байдена говорили конгрессменам, что продолжение финансирования Украины необходимо как для оперативных целей на поле боя, так и для демонстрации поддержки союзникам США.

Неодобрение нового финансирования для Украины произошло лишь через несколько дней после того, как президент Украины Владимир Зеленский лично обратился с просьбой о продолжении поддержки США в Конгрессе, а также после того, как президент Джо Байден и его помощники выразили уверенность, что новое финансирование будет одобрено.

После того, как временный бюджет без финансовой помощи Украине был принят Палатой представителей, официальный представитель Белого дома призвал спикера Палаты представителей Кевина Маккарти быстро вынести на голосование новый отдельный законопроект о финансировании Украины. Ранее Байден попросил дополнительно выделить Украине 24 миллиарда долларов.

Цитата

«Мы полностью ожидаем, что спикер Маккарти — который заявил о своей поддержке финансирования Украины в ее борьбе против незаконной и неоправданной агрессивной войны России — вскоре вынесет на рассмотрение отдельный законопроект», — сказал чиновник.

Законодатели также заявили, что ожидают, что новое финансирование от Украины будет вскоре.

«Я хочу четко сообщить нашим украинским союзникам: мы непоколебимо поддерживаем вашу оборону от российского вторжения, и мы выполним это обязательство», — сказал член Конгресса Дон Бейер, демократ от Вирджинии.

Он добавил, что в Конгрессе есть те, кто отказывает Украине в помощи, но тех, кто поддерживает украинских союзников, значительно больше. Вскоре США снова будут оказывать помощь, в которой Украина нуждается и на которую заслуживает.

В то же время, как пишет CNN, отказ от принятия нового финансирования разочаровал сторонников Киева, и некоторые чиновники администрации в частном порядке заявили, что опасаются, что это может продемонстрировать слабость перед лицом российской агрессии.

Напомним

В субботу вечером Конгресс США утвердил альтернативный проект бюджета, но без дополнительной помощи Украине

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