ЄС буде збільшувати підтримку України, попри позицію США - Боррель

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«Мене хвилює останнє рішення Конгресу США щодо українського фінансування. Але одне зрозуміло. Для нас, європейців, війна росії проти України є екзистенційною загрозою, і ми маємо реагувати відповідно»,- сказав Жозеп Боррель.

«Можливо, з іншого боку Атлантики не бачать ці речі так ясно, як зараз. І, можливо, не всі погоджуються з підтримкою, якої потребує Україна»,- додав дипломат.

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Жозеп Боррель наголосив на тому, що ЄС не чекають поки в США проясниться ситуація. За словами спікера він особисто запропонував очільникам МЗС Євросоюзу збільшити фонд військової допомоги Україні на 20 млрд євро. В той же час Президент Єврокомісії запропонувала виділити 50 млрд євро допомоги Україні. І ці рішення ухвалили задовго до будь-яких прогнозів щодо майбутньої політичної ситуації в США.

Також Жозеп Боррель додав, що російська війна проти України це не черговий європейський конфлікт. Це стосується кожного, адже ця війна має багато глобальних наслідків.

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