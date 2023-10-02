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Інцидент, а не система - Кулеба про відсутність допомоги Україні в тимчасовому бюджеті США

Інцидент, а не система - Кулеба про відсутність допомоги Україні в тимчасовому бюджеті США

Київ • УНН

 • 216225 перегляди

КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба переконаний, що відсутність допомоги Україні в ухваленому у США тимчасовому бюджеті для запобігання "шатдауну" - це інцидент, а не система. Про це він сказав у понеділок у Києві на спільному брифінгу з Верховним представником ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепом Боррелем, пише УНН.

Цитата

"Тож, питання в тому, чи те, що сталося в Конгресі США минулими вихідними, є інцидентом чи системою. Я думаю, це був інцидент. У нас є дуже глибока дискусія з обома сторонами - як з республіканцями, так і з демократами - у Конгресі, і на фоні потенційного шатдауна в США рішення було ухвалено в тому вигляді, у якому було. Але зараз ми працюємо з обома сторонами у Конгресі, щоб гарантувати, що це не повториться знову ні за яких обставин. Тому ми не думаємо, що підтримку США зруйновано", - сказав Кулеба.

Деталі

Тому що США, переконаний Кулеба, розуміють, що це не лише про Україну, а значно ширше - про стабільність і передбачуваність у світі.

"Вірю, що ми знайдемо необхідні рішення", - резумював голова МЗС.

"Я теж впевнений", - додав голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

Доповнення

Минулими вихідними Конгрес США ухвалив, а президент Сполучених Штатів Джо Байден підтримав тимчасовий бюджет без допомоги Україні.

Українці й надалі можуть розраховувати на підтримку США, заявив після цього Джо Байден.

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