Инцидент, а не система - Кулеба об отсутствии помощи Украине во временном бюджете США

КИЕВ. 2 октября. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба убежден, что отсутствие помощи Украине в принятом в США временном бюджете для предотвращения "шатдауна" - это инцидент, а не система. Об этом он сказал в понедельник в Киеве на совместном брифинге с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, пишет УНН.