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ЕС будет увеличивать поддержку Украины, несмотря на позицию США - Боррель

Киев • УНН

 • 719411 просмотра

КИЕВ. 3 октября. УНН. Европейский союз продолжит увеличивать помощь Украине независимо от политической ситуации в США. Об этом сообщил Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в своем интервью BBC, пишет УНН.

Цитата

«Меня волнует последнее решение Конгресса США по украинскому финансированию.  Но одно понятно. Для нас, европейцев, война россии против Украины является экзистенциальной угрозой, и мы должны реагировать соответственно», - сказал Жозеп Боррель.

«Возможно, с другой стороны Атлантики не видят эти вещи так ясно, как сейчас. И, возможно, не все соглашаются с поддержкой, в которой нуждается Украина», - добавил дипломат.

Детали

Жозеп Боррель отметил, что ЕС не ждут пока в США прояснится ситуация. По словам спикера он лично предложил руководителям МИД Евросоюза увеличить фонд военной помощи Украине на 20 млрд евро. В то же время Президент Еврокомиссии предложила выделить 50 млрд евро помощи Украине. И эти решения были приняты задолго до каких-либо прогнозов относительно будущей политической ситуации в США.

Также Жозеп Боррель добавил, что российская война против Украины это не очередной европейский конфликт. Это касается каждого, ведь эта война имеет много глобальных последствий.

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