"Мы будем поддерживать Украину столько, сколько нужно" - Сунак в заявлении лидерам G7 и НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. Премьер-министр Риши Сунак заявил во вторник лидерам G7 и НАТО, что Великобритания готова поддерживать Украину военной, гуманитарной и экономической помощью “столько, сколько потребуется”. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление офиса Риши Сунак, передает УНН.
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“Он (премьер-министр Риши Сунак — ред.) очертил продолжающуюся военную, гуманитарную и экономическую помощь Соединенного Королевства Украине и подчеркнул, что эта поддержка будет продолжаться столько, сколько потребуется”, — говорится в заявлении пресс-секретаря Даунинг-стрит.
Детали
Премьер-министр Риши Сунак сделал такое заявление сразу после телефонного разговора с американским Президентом Джо Байденом.
На фоне беспокойства тем, что поддержка военных усилий Киева против россии угасает Президент США созвал звонок.
В разговоре с президентом Байденом приняли участие премьер-министр Канады Джастин Трюдо, президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Европейского Совета Шарль Мишель, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, премьер-министр Японии Фумио Кисида, генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг, президент Польши Анджей Дуда, президент Румынии Клаус Йоханнис, министр иностранных дел Франции Катрин Колонна, а также премьер-министр Великобритании Риши Сунак.
Как рассказал после разговора польский президент, Байден заверил всех присутствующих, что помощь Украине, продолжится, особенно военная помощь.
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Напомним
Недавно в Соединенных Штатах Конгресс исключил помощь Украине из законопроекта о чрезвычайных ситуациях, чтобы предотвратить частичное прекращение работы правительства. Джо Байден категорически выступил против уменьшения военной помощи Украине. Готовность продолжать увеличивать помощь Украине независимо от политической ситуации в США выразили в Европейском союзе.