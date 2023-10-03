"Мы будем поддерживать Украину столько, сколько нужно" - Сунак в заявлении лидерам G7 и НАТО

ukru
Эксклюзив
06:36 • 59629 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

06:19 • 104749 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 132894 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 166757 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 130169 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 123314 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12 марта, 12:20 • 161704 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 116583 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 123040 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 130660 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Мариуполе оккупанты месяцами не платят зарплату медикам и коммунальщикам

В Мариуполе оккупанты месяцами не платят зарплату медикам и коммунальщикам

13 марта, 02:27 • 65605 просмотра
Войска рф захватили город Суджа в Курской области - ISW

Войска рф захватили город Суджа в Курской области - ISW

13 марта, 03:06 • 110680 просмотра
Риск шатдауна возрастает: демократы обещают блокировать законопроект для предотвращения приостановки работы правительства

Риск шатдауна возрастает: демократы обещают блокировать законопроект для предотвращения приостановки работы правительства

13 марта, 03:33 • 66344 просмотра
Атака дронов на Днепропетровщине: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие

Атака дронов на Днепропетровщине: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие

05:20 • 103851 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

07:35 • 44325 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 132894 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 166757 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 120025 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 127001 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 161704 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

07:35 • 44325 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 146319 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 153765 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 158083 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 156032 просмотра
Актуальное
"Мы будем поддерживать Украину столько, сколько нужно" - Сунак в заявлении лидерам G7 и НАТО

"Мы будем поддерживать Украину столько, сколько нужно" - Сунак в заявлении лидерам G7 и НАТО

Киев • УНН

 • 730371 просмотра

КИЕВ. 3 октября. УНН. Премьер-министр Риши Сунак заявил во вторник лидерам G7 и НАТО, что Великобритания готова поддерживать Украину военной, гуманитарной и экономической помощью “столько, сколько потребуется”. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление офиса Риши Сунак, передает УНН.

Цитата

“Он (премьер-министр Риши Сунак — ред.) очертил продолжающуюся военную, гуманитарную и экономическую помощь Соединенного Королевства Украине и подчеркнул, что эта поддержка будет продолжаться столько, сколько потребуется”, — говорится в заявлении пресс-секретаря Даунинг-стрит.

Детали

Премьер-министр Риши Сунак сделал такое заявление сразу после телефонного разговора с американским Президентом Джо Байденом.

На фоне беспокойства тем, что поддержка военных усилий Киева против россии угасает Президент США созвал звонок.

В разговоре с президентом Байденом приняли участие премьер-министр Канады Джастин Трюдо, президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Европейского Совета Шарль Мишель, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, премьер-министр Японии Фумио Кисида, генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг, президент Польши Анджей Дуда, президент Румынии Клаус Йоханнис, министр иностранных дел Франции Катрин Колонна, а также премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

Как рассказал после разговора польский президент, Байден заверил всех присутствующих, что помощь Украине, продолжится, особенно военная помощь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: путин пытается прекратить поддержку Украины, используя пропаганду и шпионскую сеть — NYT

Напомним

Недавно в Соединенных Штатах Конгресс исключил помощь Украине из законопроекта о чрезвычайных ситуациях, чтобы предотвратить частичное прекращение работы правительства. Джо Байден категорически выступил против уменьшения военной помощи Украине. Готовность продолжать увеличивать помощь Украине независимо от политической ситуации в США выразили в Европейском союзе.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ВойнаполитикаНовости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы