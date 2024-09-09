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Німеччина запроваджує тимчасовий прикордонний контроль для боротьби з нелегальною міграцією

Німеччина запроваджує тимчасовий прикордонний контроль для боротьби з нелегальною міграцією

Київ • УНН

 • 14581 перегляди

Уряд Німеччини оголосив про введення тимчасового прикордонного контролю на всіх сухопутних кордонах з 16 вересня. Метою є боротьба з нелегальною міграцією та захист від ісламістського екстремізму.

У понеділок, 9 вересня, уряд Німеччини оголосив про тимчасовий прикордонний контроль на всіх сухопутних кордонах, щоб зупинити нелегальну міграцію. Про це пише Reuters, передає УНН.

Деталі

Контроль розпочнеться 16 вересня і спочатку триватиме шість місяців. Таким чином Берлін хоче зупинити нелегальну міграцію та захистити населення від ісламістського екстремізму.

Ми зміцнюємо внутрішню безпеку та продовжуємо нашу жорстку лінію проти нелегальної міграції

- заявила міністр внутрішніх справ Ненсі Фазер.

Доповнення

Запровадження тимчасового контролю на кордоні може стати ще одним випробуванням європейської єдності.

Німеччина має сухопутний кордон довжиною понад 3700 км (2300 миль) з Данією, Нідерландами, Бельгією, Люксембургом, Францією, Швейцарією, Австрією, Чехією та Польщею.

У відповідь на заяву Німеччини міністр внутрішніх справ Австрії Герхард Карнер заявив газеті Bild у понеділок, що його країна не прийматиме жодних мігрантів, яких Німеччина відверне на кордоні.

Тут немає місця для маневру. Це закон. Я наказав голові федеральної поліції не допускати повернення

- заявив Карнер. 

У Раді ЄС планують схвалити міграційний пакт, який містить значні реформи щодо політики притулку14.05.24, 13:13 • 23386 переглядiв

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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