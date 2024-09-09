Німеччина запроваджує тимчасовий прикордонний контроль для боротьби з нелегальною міграцією
Київ • УНН
Уряд Німеччини оголосив про введення тимчасового прикордонного контролю на всіх сухопутних кордонах з 16 вересня. Метою є боротьба з нелегальною міграцією та захист від ісламістського екстремізму.
У понеділок, 9 вересня, уряд Німеччини оголосив про тимчасовий прикордонний контроль на всіх сухопутних кордонах, щоб зупинити нелегальну міграцію. Про це пише Reuters, передає УНН.
Деталі
Контроль розпочнеться 16 вересня і спочатку триватиме шість місяців. Таким чином Берлін хоче зупинити нелегальну міграцію та захистити населення від ісламістського екстремізму.
Ми зміцнюємо внутрішню безпеку та продовжуємо нашу жорстку лінію проти нелегальної міграції
Доповнення
Запровадження тимчасового контролю на кордоні може стати ще одним випробуванням європейської єдності.
Німеччина має сухопутний кордон довжиною понад 3700 км (2300 миль) з Данією, Нідерландами, Бельгією, Люксембургом, Францією, Швейцарією, Австрією, Чехією та Польщею.
У відповідь на заяву Німеччини міністр внутрішніх справ Австрії Герхард Карнер заявив газеті Bild у понеділок, що його країна не прийматиме жодних мігрантів, яких Німеччина відверне на кордоні.
Тут немає місця для маневру. Це закон. Я наказав голові федеральної поліції не допускати повернення
У Раді ЄС планують схвалити міграційний пакт, який містить значні реформи щодо політики притулку14.05.24, 13:13 • 23386 переглядiв