Німеччина запроваджує тимчасовий прикордонний контроль для боротьби з нелегальною міграцією

У понеділок, 9 вересня, уряд Німеччини оголосив про тимчасовий прикордонний контроль на всіх сухопутних кордонах, щоб зупинити нелегальну міграцію. Про це пише Reuters, передає УНН.

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Контроль розпочнеться 16 вересня і спочатку триватиме шість місяців. Таким чином Берлін хоче зупинити нелегальну міграцію та захистити населення від ісламістського екстремізму.

Ми зміцнюємо внутрішню безпеку та продовжуємо нашу жорстку лінію проти нелегальної міграції - заявила міністр внутрішніх справ Ненсі Фазер.

Доповнення

Запровадження тимчасового контролю на кордоні може стати ще одним випробуванням європейської єдності.

Німеччина має сухопутний кордон довжиною понад 3700 км (2300 миль) з Данією, Нідерландами, Бельгією, Люксембургом, Францією, Швейцарією, Австрією, Чехією та Польщею.

У відповідь на заяву Німеччини міністр внутрішніх справ Австрії Герхард Карнер заявив газеті Bild у понеділок, що його країна не прийматиме жодних мігрантів, яких Німеччина відверне на кордоні.

Тут немає місця для маневру. Це закон. Я наказав голові федеральної поліції не допускати повернення - заявив Карнер.

У Раді ЄС планують схвалити міграційний пакт, який містить значні реформи щодо політики притулку