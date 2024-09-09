Германия вводит временный пограничный контроль для борьбы с нелегальной миграцией
Киев • УНН
Правительство Германии объявило о введении временного пограничного контроля на всех сухопутных границах с 16 сентября. Целью является борьба с нелегальной миграцией и защита от исламистского экстремизма.
В понедельник, 9 сентября, правительство Германии объявило о временном пограничном контроле на всех сухопутных границах, чтобы остановить нелегальную миграцию. Об этом пишет Reuters, передает УНН.
Детали
Контроль начнется 16 сентября и сначала продлится шесть месяцев. Таким образом Берлин хочет остановить нелегальную миграцию и защитить население от исламистского экстремизма.
Мы укрепляем внутреннюю безопасность и продолжаем нашу жесткую линию против нелегальной миграции
Дополнение
Введение временного контроля на границе может стать еще одним испытанием европейского единства.
Германия имеет сухопутную границу длиной более 3700 км (2300 миль) с Данией, Нидерландами, Бельгией, Люксембургом, Францией, Швейцарией, Австрией, Чехией и Польшей.
В ответ на заявление Германии министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер заявил газете Bild в понедельник, что его страна не будет принимать никаких мигрантов, которых Германия отвлечет на границе.
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