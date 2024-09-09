Германия вводит временный пограничный контроль для борьбы с нелегальной миграцией

В понедельник, 9 сентября, правительство Германии объявило о временном пограничном контроле на всех сухопутных границах, чтобы остановить нелегальную миграцию. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Контроль начнется 16 сентября и сначала продлится шесть месяцев. Таким образом Берлин хочет остановить нелегальную миграцию и защитить население от исламистского экстремизма.

Мы укрепляем внутреннюю безопасность и продолжаем нашу жесткую линию против нелегальной миграции - заявила министр внутренних дел Нэнси Фазер.

Дополнение

Введение временного контроля на границе может стать еще одним испытанием европейского единства.

Германия имеет сухопутную границу длиной более 3700 км (2300 миль) с Данией, Нидерландами, Бельгией, Люксембургом, Францией, Швейцарией, Австрией, Чехией и Польшей.

В ответ на заявление Германии министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер заявил газете Bild в понедельник, что его страна не будет принимать никаких мигрантов, которых Германия отвлечет на границе.

Здесь нет места для маневра. [Это закон. Я приказал главе федеральной полиции не допускать возвращения - заявил Карнер.

У Раді ЄС планують схвалити міграційний пакт, який містить значні реформи щодо політики притулку