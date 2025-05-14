Німеччина заарештувала трьох українців за підозрою в підготовці диверсій на користь рф

У Німеччині федеральна прокуратура заарештувала трьох громадян України за підозрою в агентурній діяльності. Їх звинувачують у підготовці диверсій на користь росії, повідомляє tagesschau, пише УНН.

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Як повідомляється, прокуратура ФРН заарештувала трьох чоловіків у Кельні, Констанці та Швейцарії за підозрою у шпигунській діяльності. Кажуть, що вони "планували відправити посилки з бомбами в Німеччині на користь кремля". Федеральна прокуратура звинувачує Владислава Т., Даниїла Б. і Євгена Б. в "агентській діяльності з диверсійною метою".

Вони перебувають під великою підозрою. Їх також звинувачують у змові з метою "вчинення серйозного підпалу та вибуху із застосуванням вибухових речовин". Арешти відбулися в останні кілька днів.

Прокуратура ФРН заявила, що проводить розслідування з огляду на його "особливу важливість". Розслідування проводить Федеральне управління кримінальної поліції.

"Згідно з ордерами на арешт, троє українців погодилися здійснити підпали та вибухи на вантажному транспорті у Німеччині не пізніше кінця березня. З Німеччини в Україну вони мали відправити посилки з вибуховими та запальними пристроями, які мали спалахнути в дорозі", - пише видання.

Як зазначається, "для перевірки Владислав Т. надіслав до Кельна дві посилки, у яких нібито були, серед іншого, GPS-трекери. Так мали вивчити транспортні шляхи. Розпорядження про це віддав Євген Б. Він також надав доступ до вмісту пакета через Даниїла Б.".

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