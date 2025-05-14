Німеччина заарештувала трьох українців за підозрою в підготовці диверсій на користь рф

$41.500.04
46.090.07
ukenru
Агресивна поведінка серед підлітків: психологиня розповіла про причини та надала рекомендації батькам
Ексклюзив
07:33 • 14929 перегляди

Агресивна поведінка серед підлітків: психологиня розповіла про причини та надала рекомендації батькам

Ексклюзив
07:17 • 34740 перегляди

Біткоїн - це індикатор фінансової та політичної кон'юнктури. Фінтехексперт розповіла, чому виросла крипта

05:56 • 30744 перегляди

Зеленський про можливу ​​тривалість війни: не десять років

05:00 • 41337 перегляди

Фінал Кубку України: "Динамо" проти "Шахтаря" - де дивитися, фаворит, настрої команд

14 травня, 04:00 • 109308 перегляди

Стартує НМТ-2025: як проходитиме і коли оголосять результати

13 травня, 21:24 • 51381 перегляди

Український гурт Ziferblat вийшов у фінал Євробачення-2025 у Базелі

13 травня, 16:08 • 145548 перегляди

"Сірий" імпорт підриває довіру: чому навіть офіційна купівля техніки викликає підозри в українських споживачів?

13 травня, 12:11 • 86870 перегляди

CNN: Келлог і Віткофф збираються до Стамбула на очікувані переговори України та рф, можливе приєднання Трампа тисне на путіна

Ексклюзив
13 травня, 11:29 • 94467 перегляди

Реформа АРМА - умова євроінтеграції та фінансової допомоги від ЄС: Мезенцева пояснила, чому зволікання неприпустиме

13 травня, 10:48 • 87583 перегляди

Снеки до перегляду Євробачення: 5 простих рецептів для смачного вечора

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+16°
2м/с
39%
747мм
Популярнi новини

Орбан звинуватив Україну у проведенні розвідувальної операції проти Угорщини

14 травня, 02:02 • 67470 перегляди

Економіка росії в гіршому стані, ніж звітує москва - Reuters

14 травня, 02:36 • 60180 перегляди

Макрон закликав ЄС посилити тиск на Ізраїль через гуманітарну ситуацію в Газі

14 травня, 02:58 • 36272 перегляди

В РНБО заявляють про фейк щодо планів Угорщини повернути частину українських територій

14 травня, 04:19 • 50837 перегляди

Сибіга їде до Туреччини для переговорів щодо досягнення миру

05:20 • 42405 перегляди
Публікації

Досвід малої приватизації на прикладі Вінницького інституту землеустрою: нестиковки та переможець з "душком"

09:23 • 13765 перегляди

Хто "злив" справи НАБУ? Міжнародний аудит виявив провали внутрішнього контролю та вплив на справу Углави

09:07 • 15741 перегляди

Дружба на мільйони чи звідки у народного депутата Копитіна новенький "крузак"

08:02 • 26137 перегляди

Стартує НМТ-2025: як проходитиме і коли оголосять результати

14 травня, 04:00 • 109279 перегляди

"Сірий" імпорт підриває довіру: чому навіть офіційна купівля техніки викликає підозри в українських споживачів?

13 травня, 16:08 • 145531 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Кейр Стармер

Реджеп Таїп Ердоган

Андрій Єрмак

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Туреччина

Польща

Київ

Реклама
УНН Lite

Як врятувати перестиглі банани: три простих рецепти

09:18 • 7454 перегляди

Роберт Де Ніро закликав до протесту проти Трампа на відкритті Каннського кінофестивалю

06:55 • 18397 перегляди

Блогерки Мандзюк та Алхім збираються разом поїхати до військових на курський напрямок: що відомо

13 травня, 16:52 • 47728 перегляди

Jerry Heil, Käärijä та NEMO: хто ще зʼявиться на сцені Євробачення-2025

13 травня, 10:05 • 106755 перегляди

Мадонна працює з режисером фільму "Дедпул і Росомаха" над біографічним серіалом для Netflix

13 травня, 08:20 • 104823 перегляди
Актуальне

Dassault Rafale

Tesla Model Y

9K720 Iskander

«Калібр» (сімейство ракет)

MIM-104 Patriot

Німеччина заарештувала трьох українців за підозрою в підготовці диверсій на користь рф

Київ • УНН

 • 510 перегляди

У Німеччині заарештовано трьох громадян України, підозрюваних у плануванні атак на вантажний транспорт в інтересах Росії. Вони планували відправлення посилок з вибухівкою в Україну.

Німеччина заарештувала трьох українців за підозрою в підготовці диверсій на користь рф

У Німеччині федеральна прокуратура заарештувала трьох громадян України за підозрою в агентурній діяльності. Їх звинувачують у підготовці диверсій на користь росії, повідомляє tagesschau, пише УНН.

Деталі

Як повідомляється, прокуратура ФРН заарештувала трьох чоловіків у Кельні, Констанці та Швейцарії за підозрою у шпигунській діяльності. Кажуть, що вони "планували відправити посилки з бомбами в Німеччині на користь кремля". Федеральна прокуратура звинувачує Владислава Т., Даниїла Б. і Євгена Б. в "агентській діяльності з диверсійною метою".

Вони перебувають під великою підозрою. Їх також звинувачують у змові з метою "вчинення серйозного підпалу та вибуху із застосуванням вибухових речовин". Арешти відбулися в останні кілька днів.

Прокуратура ФРН заявила, що проводить розслідування з огляду на його "особливу важливість". Розслідування проводить Федеральне управління кримінальної поліції.

"Згідно з ордерами на арешт, троє українців погодилися здійснити підпали та вибухи на вантажному транспорті у Німеччині не пізніше кінця березня. З Німеччини в Україну вони мали відправити посилки з вибуховими та запальними пристроями, які мали спалахнути в дорозі", - пише видання.

Як зазначається, "для перевірки Владислав Т. надіслав до Кельна дві посилки, у яких нібито були, серед іншого, GPS-трекери. Так мали вивчити транспортні шляхи. Розпорядження про це віддав Євген Б. Він також надав доступ до вмісту пакета через Даниїла Б.".

Німеччина заборонила ультраправу групу, пов'язану з рухом "Громадяни Рейху": лідери угруповання арештовані13.05.2025, 12:51 • 2536 переглядiв

Альона Уткіна

Альона Уткіна

Кримінал та НПНовини Світу
Німеччина
Україна
Brent
$65.88
Bitcoin
$103,497.60
S&P 500
$5,902.12
Tesla
$335.92
Газ TTF
$35.31
Золото
$3,235.91
Ethereum
$2,613.48