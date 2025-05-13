Німеччина заборонила ультраправу групу, пов'язану з рухом "Громадяни Рейху": лідери угруповання арештовані

Міністр внутрішніх справ Німеччини Александер Добріндт заборонив ультраправу групу "Королівство Німеччина". Чотирьох її ймовірних лідерів затримали під час рейдів у кількох німецьких землях, повідомляє УНН з посиланням на DPA.

Деталі

Групу, яка, як повідомляється, має близько шести тисяч послідовників, звинувачують у створенні "контрдержави" та побудові злочинних економічних структур. В прокуратурі повідомили, що чотирьох чоловіків, включаючи засновника групи Петера Фітцека, взяли під варту.

Чоловіки віком від 37 до 59 років мають постати перед слідчим суддею Федерального суду в Карлсруе у вівторок та середу.

За даними Міністерства внутрішніх справ, поліція з ранку вівторка проводить рейди на об'єктах власності ключових членів групи, зокрема у землях Баден-Вюртемберг, Нижня Саксонія, Північний Рейн-Вестфалія, Рейнланд-Пфальц, Саксонія, Саксонія-Ангальт та Тюрінгія.

Крім того, зазначається, що група роками керувала незаконним банківським та страховим бізнесом через пов'язані з нею структури.

Добріндт заявив, що члени групи використовували антисемітські теорії змови для підтримки свого заявленого суверенітету. Він додав, що така поведінка не може толеруватися в правовій державі.

Хто такі рейхсбюргери

Так звані рейхсбюргери, або "громадяни Рейху", вважають, що сучасна німецька республіка незаконно замінила Німецький Рейх, який був заснований у 1871 році та існував за нацистського режиму до 1945 року.

Вони не визнають демократичні інституції, такі як парламент, суди чи закони, і відмовляються сплачувати податки, внески на соціальне страхування чи штрафи.Групу "Королівство Німеччина" було засновано у 2012 році Петером Фітцеком, який народився в Саксонії-Ангальт. Він сам себе призначив її головою.

Доповнення

Федеральна прокуратура, яка займається питаннями тероризму та шпигунства в Німеччині, сьогодні звинуватила колишнього співробітника політика Максиміліана Краха з ультраправої партії AfD та його передбачуваного спільника у шпигунстві на користь китайської секретної служби.

У Німеччині затримали громадянина Дітера С. за участь у "ДНР" та шпигунство на користь рф. Підозрюваний стежив за військовими базами США та планував диверсії на маршрутах постачання допомоги Україні.