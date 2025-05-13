Германия запретила ультраправую группу, связанную с движением "Граждане Рейха": лидеры группировки арестованы

$41.540.01
46.160.59
ukenru
Стоимость вышиванки в Украине в 2025 году: факторы ценообразования
08:36 • 19944 просмотра

Стоимость вышиванки в Украине в 2025 году: факторы ценообразования

07:44 • 19507 просмотра

ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины в 2025 году до 3,3%

05:20 • 54774 просмотра

Первый полуфинал Евровидения: когда выступают Ziferblat и где смотреть

05:00 • 66168 просмотра

Киевскому "Динамо" исполнилось 98 лет: от первых матчей до европейских триумфов

12 мая, 19:01 • 74945 просмотра

ИКАО признала россию ответственной за катастрофу MH17

12 мая, 15:56 • 59528 просмотра

Это правильная идея: Зеленский поддержал участие Трампа на встрече с представителями рф в Турции

12 мая, 15:48 • 61297 просмотра

Зеленский утвердил ратификацию соглашения с США по ископаемым

12 мая, 15:00 • 102335 просмотра

Скандали вокруг Евровидения-2025: кто из участников имеет российский след

12 мая, 14:27 • 102164 просмотра

Каннский кинофестиваль 2025: обзор фильмов-участников и прогнозы на победителей

Эксклюзив
12 мая, 13:28 • 37981 просмотра

“Это удар по международному доверию к АРМА”: эксперт о сопротивлении Думы реформе после заявления послов G7

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+13°
3м/с
64%
747мм
Популярные новости

"россия должна сделать это без промедления": страны группы Веймар+ обнародовали совместное заявление

13 мая, 01:22 • 33132 просмотра

В Мексике убита кандидат в мэры во время прямого эфира

13 мая, 02:10 • 39861 просмотра

путин не встретится с Зеленским в Стамбуле: российские чиновники против - ISW

13 мая, 02:42 • 36404 просмотра

россия увеличила количество ракетоносителей в Средиземном море - ВМС

13 мая, 03:13 • 33587 просмотра

Ким Кардашьян даст показания в суде Парижа по делу об ограблении на 9 миллионов долларов

07:36 • 12254 просмотра
публикации

Стоимость вышиванки в Украине в 2025 году: факторы ценообразования

08:36 • 19912 просмотра

Первый полуфинал Евровидения: когда выступают Ziferblat и где смотреть

05:20 • 54730 просмотра

Киевскому "Динамо" исполнилось 98 лет: от первых матчей до европейских триумфов

05:00 • 66122 просмотра

Скандали вокруг Евровидения-2025: кто из участников имеет российский след

12 мая, 15:00 • 102310 просмотра

Каннский кинофестиваль 2025: обзор фильмов-участников и прогнозы на победителей

12 мая, 14:27 • 102139 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Кир Стармер

Реджеп Тайип Эрдоган

Андрей Ермак

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Турция

Германия

Великобритания

Реклама
УНН Lite

Jerry Heil, Käärijä и NEMO: кто еще появится на сцене Евровидения-2025

10:05 • 2908 просмотра

Мадонна работает с режиссером фильма "Дэдпул и Росомаха" над биографическим сериалом для Netflix

08:20 • 10773 просмотра

Франшиза "Барбершоп" получит сериальное продолжение на Prime Video

07:57 • 11016 просмотра

Ким Кардашьян даст показания в суде Парижа по делу об ограблении на 9 миллионов долларов

07:36 • 12767 просмотра

Бейонсе оконфузилась во время своего тура: технический конфуз на сцене и проблемы с продажей билетов

12 мая, 15:03 • 44131 просмотра
Актуальное

Рейс 17 Malaysia Airlines

Фокс Ньюс

Беспилотный летательный аппарат

Хранитель

Боинг 747

Германия запретила ультраправую группу, связанную с движением "Граждане Рейха": лидеры группировки арестованы

Киев • УНН

 • 772 просмотра

В Германии запретили ультраправую группу "Королевство Германия" и арестовали четырех лидеров. Их обвиняют в создании "контргосударства" и управлении незаконным бизнесом.

Германия запретила ультраправую группу, связанную с движением "Граждане Рейха": лидеры группировки арестованы

Министр внутренних дел Германии Александер Добриндт запретил ультраправую группу "Королевство Германия". Четырех ее вероятных лидеров задержали во время рейдов в нескольких немецких землях, сообщает УНН со ссылкой на DPA.

Детали

Группу, которая, как сообщается, имеет около шести тысяч последователей, обвиняют в создании "контргосударства" и построении преступных экономических структур. В прокуратуре сообщили, что четверо мужчин, включая основателя группы Петера Фитцека, взяты под стражу.

Мужчины в возрасте от 37 до 59 лет должны предстать перед следственным судьей Федерального суда в Карлсруэ во вторник и среду.

По данным Министерства внутренних дел, полиция с утра вторника проводит рейды на объектах собственности ключевых членов группы, в частности в землях Баден-Вюртемберг, Нижняя Саксония, Северный Рейн-Вестфалия, Рейнланд-Пфальц, Саксония, Саксония-Анхальт и Тюрингия.

Кроме того, отмечается, что группа годами руководила незаконным банковским и страховым бизнесом через связанные с ней структуры.

Добриндт заявил, что члены группы использовали антисемитские теории заговора для поддержки своего заявленного суверенитета. Он добавил, что такое поведение не может толероваться в правовом государстве.

Кто такие рейхсбюргеры

Так называемые рейхсбюргеры, или "граждане Рейха", считают, что современная немецкая республика незаконно заменила Германский Рейх, который был основан в 1871 году и существовал при нацистском режиме до 1945 года.

Они не признают демократические институты, такие как парламент, суды или законы, и отказываются платить налоги, взносы на социальное страхование или штрафы.Группа "Королевство Германия" была основана в 2012 году Петером Фитцеком, который родился в Саксонии-Анхальт. Он сам себя назначил ее главой.

Дополнение

Федеральная прокуратура, занимающаяся вопросами терроризма и шпионажа в Германии, сегодня обвинила бывшего сотрудника политика Максимилиана Краха из ультраправой партии AfD и его предполагаемого сообщника в шпионаже в пользу китайской секретной службы.

В Германии задержали гражданина Дитера С. за участие в "ДНР" и шпионаж в пользу рф. Подозреваемый следил за военными базами США и планировал диверсии на маршрутах поставки помощи Украине.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

Новости Мира
Германия
Соединенные Штаты
Brent
$65.31
Bitcoin
$103,458.40
S&P 500
$5,831.31
Tesla
$316.72
Газ TTF
$35.43
Золото
$3,257.80
Ethereum
$2,485.16