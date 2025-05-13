Германия запретила ультраправую группу, связанную с движением "Граждане Рейха": лидеры группировки арестованы

Министр внутренних дел Германии Александер Добриндт запретил ультраправую группу "Королевство Германия". Четырех ее вероятных лидеров задержали во время рейдов в нескольких немецких землях, сообщает УНН со ссылкой на DPA.

Детали

Группу, которая, как сообщается, имеет около шести тысяч последователей, обвиняют в создании "контргосударства" и построении преступных экономических структур. В прокуратуре сообщили, что четверо мужчин, включая основателя группы Петера Фитцека, взяты под стражу.

Мужчины в возрасте от 37 до 59 лет должны предстать перед следственным судьей Федерального суда в Карлсруэ во вторник и среду.

По данным Министерства внутренних дел, полиция с утра вторника проводит рейды на объектах собственности ключевых членов группы, в частности в землях Баден-Вюртемберг, Нижняя Саксония, Северный Рейн-Вестфалия, Рейнланд-Пфальц, Саксония, Саксония-Анхальт и Тюрингия.

Кроме того, отмечается, что группа годами руководила незаконным банковским и страховым бизнесом через связанные с ней структуры.

Добриндт заявил, что члены группы использовали антисемитские теории заговора для поддержки своего заявленного суверенитета. Он добавил, что такое поведение не может толероваться в правовом государстве.

Кто такие рейхсбюргеры

Так называемые рейхсбюргеры, или "граждане Рейха", считают, что современная немецкая республика незаконно заменила Германский Рейх, который был основан в 1871 году и существовал при нацистском режиме до 1945 года.

Они не признают демократические институты, такие как парламент, суды или законы, и отказываются платить налоги, взносы на социальное страхование или штрафы.Группа "Королевство Германия" была основана в 2012 году Петером Фитцеком, который родился в Саксонии-Анхальт. Он сам себя назначил ее главой.

Дополнение

Федеральная прокуратура, занимающаяся вопросами терроризма и шпионажа в Германии, сегодня обвинила бывшего сотрудника политика Максимилиана Краха из ультраправой партии AfD и его предполагаемого сообщника в шпионаже в пользу китайской секретной службы.

В Германии задержали гражданина Дитера С. за участие в "ДНР" и шпионаж в пользу рф. Подозреваемый следил за военными базами США и планировал диверсии на маршрутах поставки помощи Украине.