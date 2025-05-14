Германия арестовала троих украинцев по подозрению в подготовке диверсий в пользу рф

В Германии федеральная прокуратура арестовала трех граждан Украины по подозрению в агентурной деятельности. Их обвиняют в подготовке диверсий в пользу россии, сообщает tagesschau, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, прокуратура ФРГ арестовала трех мужчин в Кельне, Констанце и Швейцарии по подозрению в шпионской деятельности. Говорят, что они "планировали отправить посылки с бомбами в Германии в пользу кремля". Федеральная прокуратура обвиняет Владислава Т., Даниила Б. и Евгения Б. в "агентской деятельности с диверсионной целью".

Они находятся под большим подозрением. Их также обвиняют в сговоре с целью "совершения серьезного поджога и взрыва с применением взрывчатых веществ". Аресты произошли в последние несколько дней.

Прокуратура ФРГ заявила, что проводит расследование, учитывая его "особую важность". Расследование проводит Федеральное управление криминальной полиции.

"Согласно ордерам на арест, трое украинцев согласились осуществить поджоги и взрывы на грузовом транспорте в Германии не позднее конца марта. Из Германии в Украину они должны были отправить посылки со взрывными и зажигательными устройствами, которые должны были вспыхнуть в дороге", - пишет издание.

Как отмечается, "для проверки Владислав Т. направил в Кельн две посылки, в которых якобы были, среди прочего, GPS-трекеры. Так должны были изучить транспортные пути. Распоряжение об этом отдал Евгений Б. Он также предоставил доступ к содержимому пакета через Даниила Б.".

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