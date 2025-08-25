$41.280.07
Ексклюзив
13:29 • 18766 перегляди
Замість здешевлення ліків - закриття аптек. Кому та навіщо вигідне знищення фармацевтичного ринку?
Ексклюзив
13:29 • 15677 перегляди
Виїзд за кордон чоловіків до 25 років: Веніславський розповів, коли законопроєкт можуть розглянути на комітеті та в Раді
Ексклюзив
11:41 • 17506 перегляди
Профспілка авіабудівників: голосування за Defence City - позитивний крок, але авіація потребує додаткових інструментів підтримки
Ексклюзив
25 серпня, 06:07 • 98801 перегляди
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
25 серпня, 05:46 • 100859 перегляди
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
25 серпня, 00:01 • 48633 перегляди
Україна виборола друге в історії "золото" на Чемпіонаті світу з художньої гімнастики у групових вправах
24 серпня, 13:49 • 55883 перегляди
Зеленський підтвердив новий обмін полоненими: додому повернулись захисники, які перебували у неволі з 2022 року
24 серпня, 10:46 • 61503 перегляди
СБУ та ССО привітали росіян з Днем Незалежності України: дрони уразили газопереробний комплекс в усть-лузі
Ексклюзив
24 серпня, 09:24 • 49117 перегляди
На Київщині 7-річний хлопчик випадково застрелив сусідську дівчинку
24 серпня, 07:11 • 41331 перегляди
Незалежність гартується на полі бою: Зеленський привітав українців зі святом
Німеччина виділятиме України 9 мільярдів євро щороку - Клінгбайл

Київ • УНН

 • 54 перегляди

Віцеканцлер Німеччини Ларс Клінгбайл підтвердив готовність Берліна брати участь у гарантіях безпеки для України. Німеччина щорічно виділятиме 9 мільярдів євро на підтримку України.

Німеччина виділятиме України 9 мільярдів євро щороку - Клінгбайл

Під час візиту до Києва віцеканцлер Німеччини Ларс Клінгбайл підтвердив готовність Берліна брати участь у гарантіях безпеки для України та заявив, що уряд країни щороку виділятиме 9 мільярдів євро на підтримку України. Він також наголосив на важливості посилення ЗСУ та розширення виробництва озброєння в Україні, пише УНН.

Деталі

Клінгбайл заявив, що його країна братиме участь у забезпеченні гарантій безпеки для України. За його словами Німеччина не ухилятиметься від цього питання, хоча переговори перебувають лише на початковому етапі. Втім, Німеччина гарантує фінансову підтримку.

Як міністр фінансів, я наголосив, і це також було погоджено Федеральним урядом, що ми зобов'язуємося підтримувати Україну в найближчі роки, витрачаючи 9 мільярдів євро щорічно

- зазначив він після зустрічі з Зеленським у понеділок.

Клінгбайл також поставив під сумнів готовність путіна досягти справедливого та тривалого миру, підкресливши, що наразі ключовим завданням є посилення українських збройних сил. Окрім цього, він вважає необхідним нарощування виробництва зброї безпосередньо в Україні.

Альона Уткіна

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Євро
Кіт Келлог
Збройні сили України
Німеччина
Володимир Зеленський
Україна
Київ