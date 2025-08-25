Німеччина виділятиме України 9 мільярдів євро щороку - Клінгбайл
Київ • УНН
Під час візиту до Києва віцеканцлер Німеччини Ларс Клінгбайл підтвердив готовність Берліна брати участь у гарантіях безпеки для України та заявив, що уряд країни щороку виділятиме 9 мільярдів євро на підтримку України. Він також наголосив на важливості посилення ЗСУ та розширення виробництва озброєння в Україні, пише УНН.
Деталі
Клінгбайл заявив, що його країна братиме участь у забезпеченні гарантій безпеки для України. За його словами Німеччина не ухилятиметься від цього питання, хоча переговори перебувають лише на початковому етапі. Втім, Німеччина гарантує фінансову підтримку.
Як міністр фінансів, я наголосив, і це також було погоджено Федеральним урядом, що ми зобов'язуємося підтримувати Україну в найближчі роки, витрачаючи 9 мільярдів євро щорічно
Клінгбайл також поставив під сумнів готовність путіна досягти справедливого та тривалого миру, підкресливши, що наразі ключовим завданням є посилення українських збройних сил. Окрім цього, він вважає необхідним нарощування виробництва зброї безпосередньо в Україні.
