Вместо удешевления лекарств – закрытие аптек. Кому и зачем выгодно уничтожение фармацевтического рынка?
Выезд за границу мужчин до 25 лет: Вениславский рассказал, когда законопроект могут рассмотреть на комитете и в Раде
Профсоюз авиастроителей: голосование за Defence City - позитивный шаг, но авиация нуждается в дополнительных инструментах поддержки
Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа
Сезон миграции летучих мышей в Украине: как пережить без вреда для животных и людей
Украина завоевала второе в истории «золото» на Чемпионате мира по художественной гимнастике
Зеленский подтвердил новый обмен пленными: домой вернулись защитники, находившиеся в неволе с 2022 года
СБУ и ССО поздравили россиян с Днем Независимости Украины: дроны поразили газоперерабатывающий комплекс в усть-луге
На Киевщине 7-летний мальчик случайно застрелил соседскую девочку
Независимость закаляется на поле боя: Зеленский поздравил украинцев с праздником
Вместо удешевления лекарств – закрытие аптек. Кому и зачем выгодно уничтожение фармацевтического рынка?
Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа
Сезон миграции летучих мышей в Украине: как пережить без вреда для животных и людей
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 год
Германия будет выделять Украине 9 миллиардов евро ежегодно - Клингбайль

Киев • УНН

 • 28 просмотра

Вице-канцлер Германии Ларс Клингбайль подтвердил готовность Берлина участвовать в гарантиях безопасности для Украины. Германия ежегодно будет выделять 9 миллиардов евро на поддержку Украины.

Во время визита в Киев вице-канцлер Германии Ларс Клингбайль подтвердил готовность Берлина участвовать в гарантиях безопасности для Украины и заявил, что правительство страны ежегодно будет выделять 9 миллиардов евро на поддержку Украины. Он также подчеркнул важность усиления ВСУ и расширения производства вооружения в Украине, пишет УНН.

Детали

Клингбайль заявил, что его страна будет участвовать в обеспечении гарантий безопасности для Украины. По его словам, Германия не будет уклоняться от этого вопроса, хотя переговоры находятся лишь на начальном этапе. Впрочем, Германия гарантирует финансовую поддержку.

Как министр финансов, я подчеркнул, и это также было согласовано Федеральным правительством, что мы обязуемся поддерживать Украину в ближайшие годы, тратя 9 миллиардов евро ежегодно

- отметил он после встречи с Зеленским в понедельник.

Клингбайль также поставил под сомнение готовность Путина достичь справедливого и прочного мира, подчеркнув, что сейчас ключевой задачей является усиление украинских вооруженных сил. Кроме этого, он считает необходимым наращивание производства оружия непосредственно в Украине.

