Германия будет выделять Украине 9 миллиардов евро ежегодно - Клингбайль
Киев • УНН
Вице-канцлер Германии Ларс Клингбайль подтвердил готовность Берлина участвовать в гарантиях безопасности для Украины. Германия ежегодно будет выделять 9 миллиардов евро на поддержку Украины.
Детали
Клингбайль заявил, что его страна будет участвовать в обеспечении гарантий безопасности для Украины. По его словам, Германия не будет уклоняться от этого вопроса, хотя переговоры находятся лишь на начальном этапе. Впрочем, Германия гарантирует финансовую поддержку.
Как министр финансов, я подчеркнул, и это также было согласовано Федеральным правительством, что мы обязуемся поддерживать Украину в ближайшие годы, тратя 9 миллиардов евро ежегодно
Клингбайль также поставил под сомнение готовность Путина достичь справедливого и прочного мира, подчеркнув, что сейчас ключевой задачей является усиление украинских вооруженных сил. Кроме этого, он считает необходимым наращивание производства оружия непосредственно в Украине.
