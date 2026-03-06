Німеччина відмовилася збільшувати військову присутність на Близькому Сході попри ескалацію
Київ • УНН
Німеччина відмовилася збільшувати військову присутність на Близькому Сході, попри активізацію військових приготувань союзників. Пріоритетом для Бундесверу залишається посилення східного флангу Альянсу та місія ООН у Лівані.
Офіційний Берлін заявив про відсутність планів щодо розгортання додаткових сил у регіоні Східного Середземномор’я, попри активізацію військових приготувань з боку європейських союзників. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Таке рішення було оприлюднене після атаки безпілотника на британську авіабазу на Кіпрі, що змусило Велику Британію, Францію, Італію та низку інших країн НАТО розпочати перекидання флотів для захисту острова. Німецьке оборонне відомство наголосило, що пріоритетом для Бундесверу залишається посилення східного флангу Альянсу в Європі та виконання поточних зобов’язань у межах місії ООН у Лівані.
Колективна відповідь союзників на атаку в Кіпрі
Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто підтвердив, що Італія, Іспанія, Франція та Нідерланди найближчими днями направлять військово–морські з'єднання для патрулювання акваторії Кіпру. Лондон також посилює присутність есмінцем та гелікоптерами з системами протидії дронам, створюючи багатонаціональний щит навколо стратегічних об'єктів.
Тим часом ключовий німецький актив – фрегат ППО "Саксонія" – залишається задіяним у навчаннях НАТО "Холодне реагування" в Арктиці, що обмежує оперативні можливості Берліна в Середземномор’ї.
Німеччина наразі не планує жодних додаткових військових можливостей, окрім своїх існуючих внесків у міжнародні місії на Близькому Сході
