Німеччина відмовилася збільшувати військову присутність на Близькому Сході попри ескалацію

$43.720.26
50.830.37
ukenru
17:43 • 11974 перегляди
Україна отримала запит від США на підтримку в захисті від "шахедів" у регіоні Близького Сходу - Зеленський
Ексклюзив
17:39 • 18079 перегляди
Долар летить у гору - фінансист пояснив причини та дав поради українцям
Ексклюзив
5 березня, 12:41 • 43309 перегляди
Посівна-2026 в Україні: як пальне, добрива і кадри формують нову собівартість врожаюPhoto
5 березня, 12:39 • 79189 перегляди
Зеленський повідомив про новий обмін - 200 українців повернулися додому, серед них захисники Маріуполя
5 березня, 12:11 • 46554 перегляди
ЄС підштовхне партнерів покрити дефіцит у 30 млрд євро для України - Bloomberg
Ексклюзив
5 березня, 12:00 • 41997 перегляди
Більше не битиме "Калібрами" - в СБУ розповіли про ураження фрегата "адмірал ессен"Photo
Ексклюзив
5 березня, 11:33 • 67650 перегляди
Орендують самі в себе? Скандальна клініка Odrex намагається дистанціюватися від кримінальної справи щодо землі
Ексклюзив
5 березня, 08:05 • 25810 перегляди
Від кольорового попу до стриманої сили: як змінився стиль Дорофєєвої, MONATIK і Тіни Кароль від початку війни
4 березня, 20:04 • 49390 перегляди
Через ситуацію навколо Ірану немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі - Зеленський
4 березня, 19:36 • 80096 перегляди
Антимонопольний комітет розпочав перевірки АЗС, на яких різко зросли ціни на пальне
Популярнi новини
Іран розширює ракетні удари: які країни вже були атаковані5 березня, 12:59 • 53042 перегляди
Shahed, що вразив британську авіабазу на Кіпрі, було запущено не з Ірану - APPhoto5 березня, 13:04 • 53980 перегляди
Корисні, смачні та швидкі у приготуванні - кулінарні заготовки, які полегшать життяPhoto5 березня, 14:41 • 23454 перегляди
MILA NITICH шокувала зізнанням - чому пісню "Каюсь" їй забороняли співати у 18 років PhotoVideo5 березня, 15:38 • 12160 перегляди
Лідер угорської опозиції розкритикував Зеленського за заяву про Орбана17:28 • 9034 перегляди
Корисні, смачні та швидкі у приготуванні - кулінарні заготовки, які полегшать життяPhoto5 березня, 14:41 • 23478 перегляди
Іран розширює ракетні удари: які країни вже були атаковані5 березня, 12:59 • 53079 перегляди
Команда Януковича намагається посилити вплив на митницю, просуваючи Суворова на посаду голови ДМС5 березня, 09:41 • 77058 перегляди
Правильна обрізка дерев - на що звернути увагу, щоб збільшити урожай Photo4 березня, 15:53 • 77205 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Блогери
Алі Хаменеї
Джорджа Мелоні
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Азербайджан
Меган Фокс повернулася в Instagram після майже дворічної паузи і одразу показала відверті фотоPhoto18:11 • 6752 перегляди
MILA NITICH шокувала зізнанням - чому пісню "Каюсь" їй забороняли співати у 18 років PhotoVideo5 березня, 15:38 • 12174 перегляди
Ірина Федишин отримала від Зеленського відзнаку "Золоте серце" за волонтерствоPhoto5 березня, 11:40 • 34694 перегляди
Селена Гомес розповіла, скільки хоче мати дітей з Бенні БланкоVideo4 березня, 15:04 • 41742 перегляди
Елтон Джон показав родинний портрет із чоловіком і синами: знімок представили в Національній портретній галереї ЛондонаPhoto4 березня, 12:28 • 56842 перегляди
Німеччина відмовилася збільшувати військову присутність на Близькому Сході попри ескалацію

Київ • УНН

 • 26 перегляди

Німеччина відмовилася збільшувати військову присутність на Близькому Сході, попри активізацію військових приготувань союзників. Пріоритетом для Бундесверу залишається посилення східного флангу Альянсу та місія ООН у Лівані.

Німеччина відмовилася збільшувати військову присутність на Близькому Сході попри ескалацію

Офіційний Берлін заявив про відсутність планів щодо розгортання додаткових сил у регіоні Східного Середземномор’я, попри активізацію військових приготувань з боку європейських союзників. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Таке рішення було оприлюднене після атаки безпілотника на британську авіабазу на Кіпрі, що змусило Велику Британію, Францію, Італію та низку інших країн НАТО розпочати перекидання флотів для захисту острова. Німецьке оборонне відомство наголосило, що пріоритетом для Бундесверу залишається посилення східного флангу Альянсу в Європі та виконання поточних зобов’язань у межах місії ООН у Лівані.

Колективна відповідь союзників на атаку в Кіпрі

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто підтвердив, що Італія, Іспанія, Франція та Нідерланди найближчими днями направлять військово–морські з'єднання для патрулювання акваторії Кіпру. Лондон також посилює присутність есмінцем та гелікоптерами з системами протидії дронам, створюючи багатонаціональний щит навколо стратегічних об'єктів.

Німеччина прагне скоротити енергетичну залежність від США через закупівлі газу в Канаді 05.03.26, 20:43 • 4102 перегляди

Тим часом ключовий німецький актив – фрегат ППО "Саксонія" – залишається задіяним у навчаннях НАТО "Холодне реагування" в Арктиці, що обмежує оперативні можливості Берліна в Середземномор’ї.

Німеччина наразі не планує жодних додаткових військових можливостей, окрім своїх існуючих внесків у міжнародні місії на Близькому Сході

– йдеться у заяві міністерства оборони Німеччини.

Європейські країни посилюють оборону Кіпру після атаки дрона - що пообіцяли Італія, Іспанія та Франція і що каже НАТО05.03.26, 15:45 • 4198 переглядiв

Степан Гафтко

Світ